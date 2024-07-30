Türkiye'ye gerekenden daha az ödüyorlar! Zarar için 225 milyar lira konuşuluyor: "Büyük kısmı yabancı şirketlerin kasasında"

Avrupa Hava Seyir Sefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) Türkiye'ye yapması gereken ödemelerden daha düşük miktarlar ödediği öne sürüldü. İddiayı gündeme taşıyan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz hava trafik hizmeti bedellerinin neden düşük kaldığına ilişkin iki neden açıkladı.

"HİZMETİN KARŞILIĞI ALINAMIYOR"

Sözcü TV'de yer alan habere göre; Türkiye her yıl EUROCONTROL üyesi 41 ülke arasında en fazla hava trafiğine sahip ikinci ülke olurken hava yolu şirketlerinin uçak başına ödediği hizmet bedelleri sırasında 34. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre ise bu hizmetin karşılığını dünyadaki hava yolu şirketlerinden alamıyor ve zarar ediyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz "Son 11 yılda zarar 6 milyar 283 milyon avro. Güncel kurla 225 milyar lira" açıklamasında bulundu.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Öte yandan CHP konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İKİ NEDEN AÇIKLADI: "PERSONEL MAAŞLARI DÜŞÜK TUTULUYOR"

Bedellerin düşük kalmasının nedenlerine değinen Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

"AK Parti maliyetini EUROCONTROL'den alabileceği halde yeterli yatırımları yapmadığı için ve personel maaşlarını çok düşük tutup EUROCONTROL'E o şekilde bildirdiği için yıllardır hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye ödediği uçak başına hava trafik hizmet bedelleri çok düşük kalıyor."

"ZARARIN BÜYÜK KISMI YABANCI ŞİRKETLERİN KASASINDA"

Yavuzyılmaz hizmet bedelinin nasıl belirlendiğini şu sözlerle açıkladı:

"Hava trafik hizmet bedeli; bir uçağın kalkışı, havada bulunduğu süre ve inişine kadar geçen sürede o ülkeden aldığı hizmetlerin toplamı. Türk hava sahasındaki hava trafiği hizmet alıcılarının %68,87'si yabancı hava yolu şirketleri. Buradan anlaşılıyor ki 225 milyar liralık zararın büyük kısmı bu yabancı hava yolu şirketlerinin kasasında."

HAVA TRAFİK PERSONELLERİ: HAZİNE YÜK BİNDİRMEDEN ÖZLÜK HAKLARIMIZI ALABİLİRİZ

Öte yandan hava trafik personelleri ve diğer ulaştırma çalışanları sendikası hazineye yük bindirmeden özlük haklarını alabileceklerini savunuyor.

Sendika yetkilileri "Aslında DHMİ'ye bağlı olmalıyız. Biz pilotlarla eş iş yapıyoruz. EUROCONTROL seyrü sefer personelinin ücretlerini karşılıyor. Bir düzenlemeyle Seyrü Sefer idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olarak yapılandırılsa devlet hazinesine büyük bir yük olmayacak. Hatta hizmetlerden sağlanacak gelir artacak. EUROCONTROL'ün Türkiye'ye ödeyeceği 1,5 milyar Euro'nun bir kısmı gelir vergisi yoluyla doğrudan devlet hazinesine aktarılacak" diyor.