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Türkiye zirvede yerini aldı! G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatı artışında ilk sırada!

31.08.2024 10:51
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatı artışında birinci olduğunu bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hizmet ihracatına yönelik desteğin artırıldığı ve yapılan desteğin 2024 yılında 5,1 milyar liraya çıkarıldığı ifade edildi.

Türkiye zirvede yerini aldı! G20 ülkeleri arasında hizmet ihracatı artışında ilk sırada!

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) 2024 Yılı İkinci Çeyrek Uluslararası Ticaret İstatistikleri Raporu'nu yayımlaDI. Türkiye rapora göre, "Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla hizmet ihracatı artış oranında ilk sırada yer alırken, söz konusu ülkeler içerisinde hizmet ithalatı artış oranının en fazla düştüğü ülke konumunda yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

Geçen yılın ikinci çeyreğinde G20 ülkelerinin hizmet ihracatında bir önceki döneme göre yüzde 1,9 artış yaşanırken, ülkenin hizmet ihracatının yüzde 4,7 arttığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aynı dönemde G20 ülkelerinin hizmet ithalatında yüzde 1,1 artış yaşanırken, ülkemizin hizmet ithalatında yüzde 3 daralma gerçekleşmiştir (mevsimsellikten arındırılmış veri). Bu itibarla, G20 ülkeleri arasında 2024 yılı ikinci çeyreğinde hizmet ihracatı artışında birinci sıraya yerleşen ülkemiz, aynı zamanda, söz konusu dönemde hizmet ithalatı en fazla azalan ülke olmuştur."
Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"YÜZDE 50 DÜZEYİNDE TİCARET FAZLASI"

"Ülkemiz; Cumhuriyet'imizin 100. yılında 101,7 milyar dolar hizmet ihracatıyla, dünya hizmet ihracatından yüzde 1,29 pay alarak 22. sıraya yükselmiştir. 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi belirlediğimiz 2024 yılının ilk 6 ayında ise hizmet ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 47,2 milyar dolara ulaştığı, hizmet ithalatımızın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla 23,1 milyar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Böylece hizmetler ticaretinde ortalama yüzde 50 düzeyinde ticaret fazlası elde ediyoruz"

Hizmet sektörünün dünya hizmet ticaretindeki yerini sağlamlaştırdığı ve potansiyelini bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, sektörün ülkenin cari dengesine pozitif katkısının giderek arttığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet ihracatına yönelik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları küresel markalar haline getirmek için hizmet sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında hizmet ihracatçılarına yönelik 2,5 milyar lira olan destek bütçemiz, 2024 yılında 5,1 milyar liraya çıkarılmış ve bu yıl ağustos ayı itibarıyla 3,9 milyar lira destek ödemesi hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunulmuştur."
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
OECD G20 İhracat
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