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Türkiye'ye gelen ziyaretçiler 2019 yılında 50 milyon kişiyi aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye'ye yurt dışından gelen ziyaretçiler 2019 yılında yüzde 12.22 artışla 51 milyon 747 bin kişiye yükseldi.

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Türkiye'ye yurt dışından gelen ziyaretçiler 2019 yılında yüzde 12.22 artışla 51 milyon 747 bin kişiye yükseldi. Türkiye'ye gelen ziyaretçiler 2017 yılında 37 milyon 969 bin kişi ve 2108 yılında da 46 milyon 112 bin kişiydi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler, 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artışla 45.05 milyon kişiye, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler de yüzde 0.98 artışla 6 milyon 689 bin kişiye yükseldi.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Aralık’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.11 artışla 2.14 milyon kişiye yükseldi.
Türkiye'ye Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 15.57 pay ve 7.01 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11.16 pay ve 5.02 milyon kişi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 6.02 pay ve 2.71 milyon kişi ile üçüncü. Bu ülkeleri Birleşik Krallık ve İran izledi.
Aralık ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 52.51 pay ve 1 milyon 127 bin kişi, Edirne yüzde 14.65 pay ve 314 bin kişi, Antalya yüzde 9.62 pay ve 206 bin kişi, Artvin yüzde 8.15 pay ve 175 bin kişi, İzmir yüzde 1.94 pay ve 41 bin kişi ile ilk beşte yer aldı.
Ocak-Aralık döneminde ise, İstanbul yüzde 33.08 pay ve 14 milyon 906 bin kişi, Antalya yüzde 32.51 pay ve 14 milyon 650 bin kişi, Edirne yüzde 9.65 pay ve 4 milyon 348 bin kişi, Muğla yüzde 7.15 pay ve 3 milyon 221 bin kişi, Artvin yüzde 5.09 pay ve 2 milyon 292 bin kişi ile ilk beş içine girdi. (Tablo)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bayramda,tatilde,canı sıkıldığında sürekli suriyeye gidip gelen suriyeliler, başka..afganlısı,ıraklısı,kaçağı köçeği dahil mi?
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