Türk turistlerin tatil ve alışveriş amacıyla sıkça tercih ettiği Mısır'da vize ücretlerine zam geliyor. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni tarifeyle tek girişli vizenin bedeli 30,10 euroya çıkacak. Kahire Uluslararası Havalimanı'nda uygulanan dijital vize sisteminde ise toplam ödeme 35,57 euroya ulaşacak. Yeni fiyatlar, vize almak zorunda olan Türk vatandaşlarını da etkileyecek.

Mısır yönetimi, ülkeye giriş yapmak veya transit geçiş gerçekleştirmek isteyen yabancı ziyaretçiler için vize ücretlerini yeniden düzenledi. Turizm sektörüne bildirilen yeni tarife kapsamında hem standart vize hem de dijital vize işlemlerinde ödenecek tutarlar artırıldı.

Mısır Turizm Acenteleri Birliği tarafından sektör temsilcilerine iletilen 173/2026 sayılı genelgeyle açıklanan fiyat değişiklikleri, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

TEK GİRİŞLİ VİZEYE 2,80 EURO ZAM

Yeni düzenlemeyle Mısır'a tek seferlik giriş hakkı sağlayan vizenin temel bedeli 27,30 eurodan 30,10 euroya yükseltilecek. Böylece standart vize ücretine 2,80 euro eklenmiş olacak.

Bununla birlikte vize işlemlerinde hizmet bedeli, belge hazırlama gideri, banka komisyonu ve ilgili vergiler gibi ek ödemeler de bulunuyor. Söz konusu masrafların toplamının 5,37 euroya kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

DİJİTAL VİZEDE TOPLAM TUTAR 35,57 EURO

Ücret artışından Kahire Uluslararası Havalimanı'nda kullanılan dijital varış vizesi sistemi de etkilenecek.

Halihazırdaki uygulamada 27,30 euroluk standart vize ücretine 5,47 euro hizmet komisyonu ilave ediliyor. Bu kapsamda yolcuların ödediği toplam tutar 32,84 euro seviyesinde bulunuyor.

Ancak 1 Ocak 2027 itibarıyla dijital vize başvurularında toplam maliyet 35,57 euro olarak uygulanacak. Böylece havalimanında dijital vize alacak ziyaretçiler de yeni tarifeye göre ödeme yapacak.

TÜRK VATANDAŞLARI HANGİ PASAPORTLA VİZE ALIYOR?

Mısır'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize kuralları da yeni fiyat tarifesiyle birlikte önem kazandı. Bordo pasaport taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmesi için kapıda vize veya elektronik vize (e-vize) edinmesi gerekiyor.

Yeşil, gri ve siyah pasaport hamilleri ise 90 güne kadar Mısır seyahatlerinde vize muafiyetinden yararlanabiliyor.

Nefes'in haberine göre, 2027'de yürürlüğe girecek ücret düzenlemesi, Mısır'a seyahat edecek bordo pasaport sahiplerinin giriş maliyetlerini artıracak. Vize muafiyeti bulunan pasaport sahipleri ise bu ücret artışının dışında kalacak.