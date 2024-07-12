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Türklerin korkulu rüyası vize randevuları! Reddedilen vize 13 milyon Euro'ya mal oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 17:45
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Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki mağduriyeti artıyor. 2023'te reddedilen vizeler için yapılan harcamalar 13 milyon Euro'ya ulaştı. En fazla vize reddinin adresi değişmesi, en çok vize reddi Almanya'dan geldi.

Türklerin korkulu rüyası vize randevuları! Reddedilen vize 13 milyon Euro'ya mal oldu

Tatil sezonu açıldı, Türkiye'de tatil beldelerindeki fiyatlar yükselince vatandaşlar da rotasını yurt dışına çevirdi ancak Türk vatandaşlarının Schengen çilesi bitmedi. Saatler sıraya girildi, başvurular yapıldı ama zaman da para da boşa gitti. 2023'te reddedilen vizeler için yapılan harcamalar 13 milyon Euro'ya ulaştı.

Türk vatandaşlarının Schengen vizelerindeki mağduriyeti artmaya devam ediyor. Reddedilen vize sayısı 2014'te 35 bin 71 iken 2023 yılında ise 169 bin 514'e kadar yükseldi. Başvuruların içerisindeki ret payı ise yüzde 4.40'tan yüzde 16.10'a çıktı.

Türkiye, 2023 yılında Schengen vizesi için başvurularında Çin'in ardından ikinci en büyük ülke oldu. Geçen yıl 1 milyon üzerinde vize başvurusu yapılırken bu vizelerin maliyeti 84 milyon Euro oldu. Bu süreçte Türk vatandaşları da reddedilen vize başvuruları nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşamaya devam ediyor.

Vizede 170 bine yakın başvuru reddedildi. Reddedilen vizelerin maliyeti 13 milyon Euro'ya ulaştı. Harcamanın yaklaşık 68 milyon Euro'su onaylanan vizeler için harcandı.

2023 yılında en fazla vize reddi Almanya tarafından oldu. Almanlar 55 bin 495 vize reddi verirken bu rakam reddedilen tüm vizelerin yüzde 32,7'sini oluşturdu. İkinci sırada yüzde 21,3 payla ve 36 bin 112 ret sayısı ile Yunanistan geldi. Fransızlar ise 19 bin 586 başvuruyu reddetti.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Euro schengen vizesi
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