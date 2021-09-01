FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Yıllarını ve servetini 'yerli araba' yapmak için harcadı! Fiyatı ise şaşırttı

Yıllarını ve servetini 'yerli araba' yapmak için harcadı! Fiyatı ise şaşırttı

01.09.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da önceki yıllarda kendi imkanlarıyla ürettiği iki kişilik aracını ve 'çok amaçlı tarım aracı'nı yeniden tasarlayan motor ustası Sabit Çalışır, iki araç için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor.10 yıl boyunca çalışarak yaptığı, saatte 50 kilometre hız yapan iki kişilik tarım aracını 25-30 bin lira aralığında fiyatlara satan Çalışır, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir babayiğit araba yapsın' sözünden etkilendim. İşte o babayiğit de araba da burada. Bu uğurda servetimi, yıllarımı harcadım." dedi.

Yıllarını ve servetini 'yerli araba' yapmak için harcadı! Fiyatı ise şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki "yerli otomobil üretimini" teşvikle ilgili sözlerinin ardından kolları sıvayan motor ustası Sabit Çalışır (70), 10 yıl önce kent merkezindeki 50. Yıl Caddesi'ndeki evinin altındaki atölyede yaklaşık 5 yıl süren çalışmayla alüminyum gövde üzerine iki kişilik, 4 vitesli araç ile köylerde kullanılmak üzere dizel motorlu "çok amaçlı tarım aracı" yaptı.

Sonraki yıllarda ise Pasinler ilçesindeki "Büyük Devlet Adamı Recep Tayyip Erdoğan Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi" ismini verdiği atölyesinde, ürettiği araçlarını geliştirmek için çalışma yapan Çalışır, iki aracının motor, şasi, silindir, şanzıman ve diğer aksamlarını yeniden tasarladı.

Cam, dikiz aynaları, boya ve döşemesini yenilediği "Gümüş" adlı aracı ile çok amaçlı tarım aracının test sürüşlerini tamamlayan Çalışır, yaklaşık 10 yıl süren çalışmanın ürünü olan iki aracına patent başvurusu için hazırlık yapıyor.

20210831_2_49834745_68354761_Web

"BU UĞURDA SERVETİMİ, YILLARIMI HARCADIM"

Sabit Çalışır, 50 yılı aşkındır motor ustalığı yaptığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır araç üretmek için çabaladığını ifade eden Çalışır, şöyle konuştu;

"10 yıldır uğraşlarım sonucu 4 tekerlekli, tek silindirli, dizel motorlu ve 4 vitesli, 2 kişilik otomobil yaptım. 20 bin liraya mal ettiğim otomobil ile tarım aracına vatandaşımız 25-30 bin lira bandında sahip olabilir. Seri üretimle paramız hem yabancılara gitmez hem de istihdamla yüzlerce insan ekmek yer. Gayem ülkemde yerli ve milli bir şeyler yapmak. Cumhurbaşkanımızın 'Bir babayiğit araba yapsın' sözünden etkilendim. İşte o babayiğit de araba da burada. Bu uğurda servetimi, yıllarımı harcadım."

20210831_2_49834745_68354762_Web

Seri üretim için yetkili ve ilgililerden destek beklediğini dile getiren Çalışır, yakında patent başvurusunda bulunacağını belirtti.

Çalışır, saatte 50 kilometre hız yapan "otomobili"nin fabrikasyona dönüştüğünde 100 kilometreye kadar çıkabileceğini savunarak, şunları kaydetti;

"Projelerimle ilgili büyük firmalarla görüştüm, kimse ilgilenmedi. Son 5 yılda otomobilin lastiklerini hafiflettim, motor gücünü artırdık, çok sarsıntılı ve sesli çalışan motorun sarsıntısını ve sesini kestik. Araçlarımızın kaportası alüminyum sacdan yapıldığından çürüme olmaz ve uzun ömürlüdür.

20210831_2_49834745_68354768_Web

Cumhurbaşkanımız ve devletimiz destek olsun. Para istemiyorum, takım, tezgah, alet, edevat istiyorum. Tarım aracımız köylerde at arabası yerine kullanılabilir, tarlaya, çayıra gitmek için ve arkasına tırpan bağlayıp tarla sürmek için de ideal. 'Gümüş' adlı otomobil ile tarım aracı saatte 1 litre mazot tüketiyor, motorları 1 litre yağ alıyor, 2 kişiyi istediğiniz yere götürür."

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusuydu! Dev gıda şirketi satıldıTopkapı'nın kakao ve çikolata kokusuydu! Dev gıda şirketi satıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdiAraç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Kiralık ev için kura çekilişi yapılıyor!

Kiralık ev için kura çekilişi yapılıyor!

İçini gören şaşkına uğruyor! Türkiye'de tek

İçini gören şaşkına uğruyor! Türkiye'de tek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.