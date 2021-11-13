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TÜRKŞEKER'den 'şekerde arz problemi' açıklaması

13.11.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRKŞEKER, "Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı. TÜRKŞEKER'den yapılan açıklamada "Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKŞEKER'den 'şekerde arz problemi' açıklaması

TÜRKŞEKER'den yapılan yazılı açıklamada, "TÜRKŞEKER, 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikasında tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2021-2022 yılı üretim döneminde TÜRKŞEKER, yaklaşık 400 bin ton şeker üretmiş olup, bu miktar kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarındadır. TÜRKŞEKER aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı şeker (C Şeker) üretmiştir. 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek, toplamda tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretilmiştir" denildi.

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"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Açıklamada ayrıca, "Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur. TÜRKŞEKER, şeker fiyatlarını belirlerken gerek vatandaşımıza uygun fiyatlara ürün sunma, gerekse sanayicimizin hammadde girdi maliyetlerini minimize etme hassasiyeti ile belirlemektedir. Pancar ve şeker üretiminde son yıllarda yakalanan bu ivmenin korunması ve daha ileriye taşınması hususunda TÜRKŞEKER, gerekli adımları bugüne kadar atmış olup, faaliyetlerini de bu perspektifte devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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