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TÜRKŞEKER KURASI SON DURUM| 1685 işçi alınacak, canlı kura gerçekleşti! Sonuç ekranı açıldı mı? İşte Türkşeker işçi alımı kura sonuçları...

Türkşeker personel alımı detayları merak ediyor. Türkiye Şeker Fabrikaları, 100. yılında ülke genelinde 1685 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden 1685 daimi işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilen kuranın sonuçları merak ediliyor. Peki, Türkşeker işçi alımının detayları neler? İşte detaylar...

TÜRKŞEKER KURASI SON DURUM| 1685 işçi alınacak, canlı kura gerçekleşti! Sonuç ekranı açıldı mı? İşte Türkşeker işçi alımı kura sonuçları...
Ezgi Sivritepe

Türkşeker personel alımı 29 Mayıs 2025 saat 10.00'da Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen dijital kuranın sonuçları merak ediliyor.

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TÜRKŞEKER KURASI DİJİTAL YAPILDI!

Türkşeker işçi alımı kura çekimi, Ankara'da özel olarak düzenlendi. Adaylar, bu önemli anı yerinden canlı izleme fırsatına sahip oldu. Ancak, kura çekimi dijital ortamda gerçekleştirilecek olsa da, canlı yayın yapılmadı. Bu da, adayların süreci bizzat takip etmek için Ankara'da bulunmaları gerektiğini gösteriyor.

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TÜRKŞEKER KURA SONUÇ SORGULAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçların Türkşeker'in resmi internet sitesi ve ilgili platformlar üzerinden duyurulması bekleniyor. Adayların güncel gelişmeleri takip etmek için resmi kanalları düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumun www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İş başvurusu yapan adaylar, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayan başvuru sürecini 18 Nisan 2025 Cuma günü sonlandırdı. 1685 kişilik daimi işçi alımında, Türkiye genelinde çeşitli bölgeler kapsama alındı.

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İşçiler, aşağıdaki illerde bulunan fabrikalarda görevlendirilecek:

Ankara
Ağrı
Burdur
Elazığ
Eskişehir
Kars
Kastamonu
Malatya
Yozgat

Hissenet
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işçi alımı TÜRKŞEKER kura Canlı yayın
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