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TÜRMOB'dan vergi beyanname süresinin öne çekilmesine ilişkin kritik uyarı

11.10.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRMOB, TBMM'ye getirilen ve görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa taslağında yer alan yıllık beyanname verme süresinin bir ay öne çekilmesine itiraz etti. TÜRMOB raporunda, “youtuberlar” ile “yazılım/ uygulama geliştiren kişiler”in bir arada değerlendirilmesinin sorun yaratacağını belirterek, yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yapan kişilerin teşvik edilmesi gerektiğini paylaştı.

TÜRMOB'dan vergi beyanname süresinin öne çekilmesine ilişkin kritik uyarı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TBMM'ye getirilen Vergi Usul Kanunu'nda değişiklikler öngören yasa taslağında, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesinin yer aldığını ve bunun uygulanamaz bir karar olduğunu belirterek, "Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını mali müşavirlerin bir ay önce verebilmesi mümkün değildir." dedi.

KÜÇÜK ESNAFA GELİR VERGİSİ MUHAFİYETİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti, sosyal içerik üreticilerine kazanç istisnası, tarımsal desteklerde gelir vergisinden istisna ve vergi işlemlerinde kolaylaştırıcı uygulamalar öngören "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ileriki günlerde TBMM Genel Kurulunda son şeklinin verilmesi ve yasalaşması bekleniyor.

Kartaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu adımları mükelleflerin vergiye uyumunu artırmak, işlemlerde kolaylık sağlamak açısından olumlu bulduklarına ancak özellikle vergi beyannameleri verme sürelerinin yeniden ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Yasa teklifiyle Gelir Vergisi, Vergi Usul, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Bankacılık Kanunu ve Damga Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılacağını aktaran Kartaloğlu, bu kapsamda dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırıldığını, bunun son derece doğru bir karar olduğunu, toplumsal beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

Kartaloğlu, öte yandan söz konusu teklifte yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, "Yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi uygulanamaz bir karardır. Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını Mali Müşavirlerin bir ay önce verebilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir takvim yılında elde edilen gelirlerin şubat ayının başından 25'inci gününün akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesinin amaçlandığını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti;

"Bu düzenlemenin son dönem geçici verginin kaldırılması ve kurumlar vergisi beyannamesinin nisan ayından mart ayına çekilmesi düzenlemeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Yıllık beyannamelerin beyan süresinin bir ay öne alınması, uygulamadaki bilgi belge akışına uygun olarak belirlenmiş sürelerin değişmesine, kimi durumlarda ise bu beyannamelerin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanamamasına sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla yıllık vergilerin beyan sürelerinin değiştirilmemesinin yerinde olacağını değerlendiriyoruz."

YAZILIMCIYI AYIRIN

Yine rapora göre vergilendirmede “youtuberlar” ile “yazılım/ uygulama geliştiren kişiler”in bir arada değerlendirilmesinin sorun yaratacağına atıf yapan TÜRMOB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 2029 başına kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna olduğuna işaret etti. Birlik, yazılım/ uygulama yapan kişilerin şirketleşmeye ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. TÜRMOB ayrıca, tütün ve otomobildeki vergilendirmede cumhurbaşkanının yetkisinin genişletildiğini, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinin nisandan marta çekilmesinin ise “genel kurullarda onaylanmamış bilançolar” üzerinden beyanda bulunulmasına neden olacağına belirtti. Bu kâr dağıtımını da etkileyecek.

Kaynak: AA

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