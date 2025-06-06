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TÜRMOB'un "bilirkişilik" eğitimine başvurular başladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (SÜRGEM) tarafından verilecek "bilirkişilik" eğitimine başvuruların başladığını bildirdi.

TÜRMOB'un "bilirkişilik" eğitimine başvurular başladı

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, hukuki bilgi kazandırılması ve pratik uygulama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bilirkişilik temel eğitimleri, 12 saat teorik ve 12 saat uygulamalı olmak üzere en az 24 saat sürecek. Bilirkişilere ayrıca 3 yılda bir defa olmak üzere, toplam 6 saatten az olmamak koşuluyla yenileme eğitimi verilecek.

Sicile kayıt tarihinden itibaren üçüncü yıl içinde yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, yeniden bilirkişilik başvurusu yapamayacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara "katılım belgesi" verilecek.

Başvurular, "https://bilirkisilik.surgem.org.tr/" adresi üzerinden yapılabilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
sınav Muhasebe
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