FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Tıpta Uzmanlık Sınavı gelişmeleri

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Tıpta Uzmanlık Sınavı gelişmeleri

14.04.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için az bir süre kaldı. ÖSYM başvuru kılavuzunda sınav tarihlerini yer vermişti. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında birçok sınavın tarihinde değişikliğe gidilmişti. Tarihleri değişen sınavlardan biri de TUS oldu. Yarın (15 Nisan 2023) tarihinde uygulanacak olan sınavın saatleri ve sonuçları araştırılıyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Tıpta Uzmanlık Sınavı gelişmeleri

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı için tarihler geçtiğimiz ay belli oldu. 15 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) belgesi ÖSYM AİS öğrenci giriş ekranı üzerinden alınabiliyor. İşte TUS sonuçları ve sınav saatlerine ilişkin detaylı bilgiler...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Nisan'da yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

0x0-1681299174474

2023 yılının ilk TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

TUS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Altında kritik seviyeleri tek tek açıkladıAltın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Altında kritik seviyeleri tek tek açıkladı
Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesiKamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi
EYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri isterEYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister
Anahtar Kelimeler:
tus ne zaman tus sınavı ne zaman tus sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!

Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!

Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Altında kritik seviyeleri tek tek açıkladı

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim 'Fırsat arayanlar iyi dinleyin' diyerek uyardı! Altında kritik seviyeleri tek tek açıkladı

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.