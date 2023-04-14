TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Tıpta Uzmanlık Sınavı gelişmeleri

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı için tarihler geçtiğimiz ay belli oldu. 15 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) belgesi ÖSYM AİS öğrenci giriş ekranı üzerinden alınabiliyor. İşte TUS sonuçları ve sınav saatlerine ilişkin detaylı bilgiler...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Nisan'da yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

2023 yılının ilk TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

TUS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

