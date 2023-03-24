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TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 24 Mart 2023 Tuzla TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

24.03.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları 24 Mart 2023 Cuma günü kurumun YouTube kanalından canlı olarak izlenip öğrenilebilecek. Çekiliş noter huzurunda Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında yapıalacak. 29 Mart'ta bu ilçe için sona erecek olan çekilişin ardından Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri için çekilişler gerçekleştirilecek. Peki, 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, Tuzla TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı...

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 24 Mart 2023 Tuzla TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı!

Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi, YouTube'daki canlı yayın sonrası e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları canlı takibi kurumun YouTube kanalından da yapılabilecek. İşte, TOKİ kura çekimi sonuçları canlı izleme ekranı...

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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUZLA TOKİ 1

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzla TOKİ kura çekimi saat 10.00 itibarıyla Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında gerçekleştirilecek.

Tuzla TOKİ kura çekimi 29 Mart 2023'te son bulacak.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri:

"16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"

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TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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