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Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyon oldu! Mayısta yıllık bazda yüzde 1,2 artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyon oldu! Mayısta yıllık bazda yüzde 1,2 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Mayıs 2024'te 15 milyon 698 bin 674 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 15 milyon 883 bin 683 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyon oldu! Mayısta yıllık bazda yüzde 1,2 artış 1

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ücretli çalışan tüik
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