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Ücretli çalışan sayısında artış: 15 milyonu geçti

15.02.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 15 milyonu geçti. Aralık ayında inşaat ve ticaret -hizmet sektöründe artış kaydedildi.

Ücretli çalışan sayısında artış: 15 milyonu geçti

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak, 15 milyon 57 bini buldu. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2022'de 14 milyon 800 bin 999 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 artışla 15 milyon 57 bin 373 kişiye yükseldi.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre de yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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