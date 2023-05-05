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Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

05.05.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerine dair belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK’nın 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOPLAM ÖDENECEK TUTAR '0' TL OLARAK GÖSTERİLECEK

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

"40 MİLYAR TL VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu uygulamadan 19,7 milyon abonenin yararlanacağını ve uygulama sayesinde 40 milyar TL'nin vatandaşların cebinde kalacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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