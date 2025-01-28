Uçuk fiyatlar yetmedi bir de işgal parası almaya başladılar! Para hırsı gözlerini bürüdü

Artık bir kafe ya da restorana gidip sosyalleşmek pek çok kişi için güç bir hal aldı. Yiyecek, içeceklere alınan fahiş fiyatların yanına bir de masa işgali parası eklendi. Geçtiğimiz yıllarda birkaç örnek ile gündeme gelen "yarım saatte bir sipariş zorunluluğu" özellikle üniversite öğrencilerini zorluyor.

MASA NE KADARSA FİYAT O KADAR

İstanbul'un bazı semtleri, İzmir ve Aydın gibi kentlerdeki bazı işletmeler, müşterilerin çay ya da kahve siparişi vermemesi durumunda oturdukları süreye göre ekstra bir masa ücreti yansıtmaya başladı. Sabah'ta yer alana habere göre; bazı geniş masalar içinse belirli bir üst sınır belirleniyor. Örneğin 220 lira altı sipariş veren müşterilerin masa işgal edemeyeceği belirtiliyor.

MASAYA UYARI BİLE KOYDULAR

Taksim'deki bazı lüks kafelerde de benzer uygulamalar masaya konulan uyarılarla dikkat ediyor. Bir taksimetre açılıyormuş gibi hissedilen bu yeni uygulama, restoran ve kafelerdeki yeni bir tartışma konusu haline geldi. Bu uygulamaya göre, müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında bir masa ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.