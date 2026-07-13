Ucuz telefon devri kapanıyor mu? Cep telefonu ithalatında yeni dönem: 250 dolar oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından, ticari amaçla ithal edilen akıllı telefonlar için uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı. Söz konusu düzenleme 10 Ağustos 2026’da yürürlüğe girecek.

T24'te yer alan habere göre; ticari cep telefonu ithalatında uygulanan gözetim kıymeti yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığının hazırladığı “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle 8517.13.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan akıllı telefonlarda birim gümrük kıymeti, adet başına 250 dolar olarak belirlendi. Mevcut uygulamada bu eşik 200 dolardı. Bu durumda gözetim kıymeti yüzde 25 artırılmış oldu.

Tebliğe göre yeni düzenlemenin, yayım tarihini takip eden 30’uncu gün yürürlüğe gireceği, buna göre 250 dolarlık yeni gözetim kıymetinin 10 Ağustos 2026’dan itibaren uygulanacağı aktarıldı.

DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR?

Peki, Ticaret Bakanlığı'nın akıllı telefon ithalatında referans gümrük kıymetini 250 dolara yükseltmesi ne anlama geliyor?

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye giriş yapan akıllı telefon ithalatı süreçlerinde kritik bir değişikliğe gidip gözetim kapsamında uygulanan referans gümrük kıymetini 250 dolar seviyesine çıkarırken Shiftdeletenet'te yer alan habere göre; Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, özellikle düşük fiyatlı cihazların gümrükleme maliyetlerinde önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

Bakanlığın bu adımının, piyasada uzun süredir devam eden eksik faturalandırma uygulamalarının önüne geçip vergi kayıplarını engellemeyi ve yerli üreticiyi korumayı amaçladığı aktarılırken söz konusu düzenlemenin, ithalatçılar için maliyet yapısını yeniden belirlerken, tüketicilerin uygun fiyatlı cihazlara erişimini de doğrudan etkileyebilecek bir boyuta ulaştığı belirtildi.

UCUZ TELEFON DEVRİ BİTECEK Mİ?

Geçmiş dönemlerde bazı ithalatçıların, cihaz değerlerini gerçek değerinin çok altında göstererek vergi yükümlülüklerini eksik yerine getirdiğinin tespit edildiği aktarılırken bu yeni düzenlemenin, 250 doların altındaki ürünler için de belirli bir vergi tabanı oluşturarak kayıt dışılığı ortadan kaldırmayı vadettiği ancak bu hamlelerin ucuz telefon devrini kapatacak gibi göründüğü belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre; düzenlemenin en çok etkileyeceği alanların başında giriş ve orta segment akıllı telefonlar geliyor. Referans fiyatın 250 dolar olarak güncellenmesinin, ithalatçının bu değerin altında bir fatura sunsa dahi vergilendirmeyi 250 dolar üzerinden yapacağı anlamına geldiği, bu durumun, özellikle fiyat odaklı kullanıcılar için cazip olan giriş seviyesi telefonların Türkiye pazarındaki maliyetlerini doğrudan artırdığı aktarıldı.

İthalatçı firmaların, artan maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ettiği kaydedilirken döviz kurlarındaki hareketliliğin üzerine eklenen bu gümrük düzenlemesinin, telefon fiyatlarında bir süredir beklenen stabilizasyonu zorlaştırdığı aktarıldı. Söz konusu düzenlemenin yerli üretim yapan markalar için pazar payını artırma fırsatı yaratabileceğinin öngörüldüğü de belirtildi.