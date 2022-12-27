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Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

27.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Zam haberinin ardından yeni tarifeler merak konusu oldu. Peki, Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında kabul edildi. Taksi, minibüs ve servis fiyatlarına da zam geldi. Yeni tariflerin ne zamandan itibaren geçerli olacağı ise merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ULAŞIM ZAMMI NE KADAR OLDU?

İstanbul İETT toplu taşıma ücretleri zamlandı. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, otobüs, metrobüs, taksi dolmuş ve ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi.

Ulaşım zammı

İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul'da yapılan ulaşım zammının ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Yeni tarifeler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

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Toplu taşıma

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