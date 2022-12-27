Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında kabul edildi. Taksi, minibüs ve servis fiyatlarına da zam geldi. Yeni tariflerin ne zamandan itibaren geçerli olacağı ise merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ULAŞIM ZAMMI NE KADAR OLDU?

İstanbul İETT toplu taşıma ücretleri zamlandı. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, otobüs, metrobüs, taksi dolmuş ve ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi.

İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul'da yapılan ulaşım zammının ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Yeni tarifeler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

