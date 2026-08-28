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Ulaşımda yeni dönem! 16 istasyonlu hat 26 dakikada ulaşım sağlayacak

Ulaşımda önemli bir değişim sağlayacak 16,2 kilometrelik raylı sistem hattı için geri sayım başladı. 16 istasyonlu projede araçlar 360 yolcu kapasitesine sahip olacak, hattın günlük 87 binin üzerinde yolcu taşıması bekleniyor.

Ulaşımda yeni dönem! 16 istasyonlu hat 26 dakikada ulaşım sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un şehir içi ulaşımında önemli bir değişim sağlayacak Raylı Sistem Hattı Projesi için temel atma tarihini açıkladı. Projenin temeli 1 Eylül Salı günü atılacak. Uraloğlu, 16 istasyondan oluşacak hat sayesinde kentin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarının raylı sistem ağıyla birbirine bağlanacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Projenin Trabzon’un doğu-batı yönündeki toplu taşıma bağlantısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, ilk etabın Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi’nde yer alan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden başlayacağını aktardı. Hat, buradan Trabzon kent merkezine ilerleyerek Trabzon Havalimanı’nda sona erecek.

Ulaşımda yeni dönem! 16 istasyonlu hat 26 dakikada ulaşım sağlayacak 1

16 İSTASYONLU HATTA HANGİ NOKTALAR YER ALACAK?

Toplam 16,2 kilometrelik güzergah üzerinde 16 istasyon bulunacak. Hattın durakları Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olarak sıralandı.

Böylece Akçaabat ilçe sınırlarından başlayarak Trabzon kent merkezi ve havalimanına kadar uzanan güzergâh üzerindeki yoğun kullanılan noktalar tek bir raylı sistem hattında buluşacak.

Ulaşımda yeni dönem! 16 istasyonlu hat 26 dakikada ulaşım sağlayacak 2

ARTAN NÜFUS VE ULAŞIM TALEBİNE ÇÖZÜM OLACAK

Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ile birlikte yükselen ulaşım ihtiyacına karşılık vermesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla kentteki önemli yaşam, eğitim ve ulaşım merkezlerinin raylı sistem üzerinden birbirine bağlanacağını belirtti.

Uraloğlu, "16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız." ifadelerini kullandı. Şehir Hastanesi ile havalimanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile stadyum gibi vatandaşların yoğun şekilde kullandığı noktaların aynı ulaşım ağı üzerinde birleştirileceğini kaydetti.

Ulaşımda yeni dönem! 16 istasyonlu hat 26 dakikada ulaşım sağlayacak 3

GÜNDE 87 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞINMASI BEKLENİYOR

Projede kullanılacak raylı sistem araçlarının 360 yolcu kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Hattın işletme süresi ise 26 dakika 14 saniye olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon metro ulaşım ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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