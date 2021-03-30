FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 15:08 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika Kanal İstanbul açıklaması yaparak, çalışmalara kısa bir süre içinde başlayacaklarını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 'Kanal İstanbul' açıklaması

Son dakika haberi.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz." dedi.

(İHA)

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklamasıSon Dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Başvuru için yarın son gün!Başvuru için yarın son gün!
MÜSİAD’ın amacı nedir?MÜSİAD’ın amacı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'
'Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız'
Salgını bitirebilir! Türkiye'de çalışmalar başlıyor
Salgını bitirebilir! Türkiye'de çalışmalar başlıyor
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Matriks hangi bankadan halka arz olacak?
Matriks hangi bankadan halka arz olacak?
Altın yükselişini sürdürüyor
Altın yükselişini sürdürüyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faizsiz kredi başvuru şartları belli oldu | Evlilik kredisi nasıl ve hangi bankadan alınır?
Faizsiz kredi başvuru şartları belli oldu
'Altın neden yükseldi? Altın düşer mi?' sorularını teknik analiz uzmanı Şatıroğlu cevapladı
Şatıroğlu'ndan altın açıklaması
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz açıklaması
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
PTT'den esnafa, 'ek ücret istemeyen POS cihazı' hizmeti
PTT'den esnafa müjde!
SGK Prim yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Mart !
Başvuru için yarın son gün!
"Halka arz süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla şirketlerin maliyeti azalacak"
Halka arz süreçleri kolaylaştırılacak!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.