FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihini söyledi...

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihini söyledi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.08.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli hakkında açıklama yapıyor. Uraloğlu, tünelin nerelere bağlandığını açıkladı. Uraloğlu, tünelin ne zaman açılacağını da aktardı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihini söyledi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Doğu Tüneli hakkında açıklama yapıyor. Bakan Uraloğlu, tünelin hangi yollara bağlandığını aktaran Uraloğlu açılış tarihi hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu, tünelin son çalışmalarını incelemek için alanda bulundu. Uraloğlu, tünelin açılış tarihini de vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Dağı tünelindeki çalışmaların ardından olası yağış döneminde olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Ankara yönündeki tünelin 90 metrelik uzatması, İstanbul yönündeki tünelin 67 metre uzatılmasıyla heyelanın önüne geçmiş olacağız. Şu anda yaşanan yoğunluk geçici. Çok kısa süre sonra 19 Eylül'de bitmesini planlıyoruz"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bolu tünel
En Çok Okunan Haberler
Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

Kerkük'te 'Türk İHA'sını düşürdük' diyen komutan gözaltına alındı

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL'ye oturuyor! Bina yıkılacak ama onu kimse evden çıkaramıyor

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

İŞKUR tarafından devreye alınacak! Kamuda 3 gün istihdam....

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

Emeklilik sistemi değişiyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi

Emeklilik sistemi değişiyor! AK Parti'den yeni açıklama geldi

Uzman isim canlı yayında hesapladı! Altın için tarih verdi… Her şey değişebilir

Uzman isim canlı yayında hesapladı! Altın için tarih verdi… Her şey değişebilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.