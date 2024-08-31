Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin açılış tarihini söyledi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Doğu Tüneli hakkında açıklama yapıyor. Bakan Uraloğlu, tünelin hangi yollara bağlandığını aktaran Uraloğlu açılış tarihi hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu, tünelin son çalışmalarını incelemek için alanda bulundu. Uraloğlu, tünelin açılış tarihini de vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Dağı tünelindeki çalışmaların ardından olası yağış döneminde olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Ankara yönündeki tünelin 90 metrelik uzatması, İstanbul yönündeki tünelin 67 metre uzatılmasıyla heyelanın önüne geçmiş olacağız. Şu anda yaşanan yoğunluk geçici. Çok kısa süre sonra 19 Eylül'de bitmesini planlıyoruz"