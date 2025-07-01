Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Genel Müdürlüğün il müdürlüklerine gönderdiği Genel Müdür Ersin Diler imzalı "acele" kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiği belirtildi. Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir. Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."

ÇORUM’DA ŞAP HASTALIĞINA KARŞI BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Diğer yandan, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı köyde şap hastalığı vakalarının görülmesi sebebiyle İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan karara göre, köy içinde ve dışında hayvan otlatmak yasaklandı. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, hayvanların köy dışına çıkarılmasının yasaklandığı her türlü hayvan alım-satımı ve hareketinin durdurulduğu ifade edildi. Karantina kurallarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildiği duyuruda, köy içinde ve köy dışında hayvanların otlatılmasının yasaklandığı kaydedildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır