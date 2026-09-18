Ülker ve Eti'nin genç patronlarının 'petibör' atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle"

Sosyal medya, Türkiye’nin iki köklü bisküvi markası Ülker ve Eti’nin genç patronlarının “petibör” üzerinden yaptığı esprili atışmaya sahne oldu. Cartier saat kadranındaki bisküvi deseniyle başlayan sohbet, iki ailenin dostluk mesajıyla sona erdi.

Londra merkezli sanat ve tasarım oluşumu EGGcraft, bir Cartier saatinin kadranına Ülker Petibör bisküvisinin desenini işlediği çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın altına bir takipçinin “Ama Eti Petibör daha güzel” yorumunu yapması üzerine, Sabri Ülker’in torunu Yahya Ülker, Eti’nin kurucusu Firuz Kanatlı’nın torunu ve şirketin yeni kuşak temsilcisi Emir Turan’ı etiketleyerek “Sana diyor” ifadeleriyle esprili bir gönderme yaptı.

“BİRBİRİMİZİNKİLERİ EN ÇOK SEVİP YİYORUZ”

Yahya Ülker

Emir Turan ise Yahya Ülker’in yorumuna, iki markanın rekabetinden çok aralarındaki dostluğa vurgu yapan bir yanıt verdi.

Turan, “Biz birbirimizinkileri en çok sevip yiyoruz, değil mi Yahyacığım?” ifadelerini kullandı.

Emir Turan*

Yahya Ülker’in verdiği yanıt ise sosyal medyada dikkat çekti. Ülker, atışmayı şu sözlerle noktaladı:

“Biz birbirimizi ve birbirimizinkileri seviyoruz.”

İki köklü markanın yeni nesil temsilcileri arasındaki bu samimi diyalog, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

"BİZDE DEDELERDEN BERİ BÖYLE"

Söz konusu konuşmanın ekran görüntüsünü ise Emir Turan, "Bizde dedelerden beri böyle" notuyla paylaştı.