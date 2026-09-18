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Ülker ve Eti'nin genç patronlarının 'petibör' atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle"

Dev gıda markalarının genç patronlarının sosyal medyadaki "petibör" atışması gündem oldu. Yahya Ülker ve Emir Turan arasındaki Cartier saat kadrandaki bisküvi deseniyle başlayan tatlı atışma bir anda sosyal medyanın dikkatini çekti. Turan'ın sonrasında yaptığı "Bizde dedelerden beri böyle" paylaşımı ise görenlere tebessüm ettirdi.

Ülker ve Eti'nin genç patronlarının 'petibör' atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle"
Devrim Karadağ

Sosyal medya, Türkiye’nin iki köklü bisküvi markası Ülker ve Eti’nin genç patronlarının “petibör” üzerinden yaptığı esprili atışmaya sahne oldu. Cartier saat kadranındaki bisküvi deseniyle başlayan sohbet, iki ailenin dostluk mesajıyla sona erdi.

Londra merkezli sanat ve tasarım oluşumu EGGcraft, bir Cartier saatinin kadranına Ülker Petibör bisküvisinin desenini işlediği çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ülker ve Eti nin genç patronlarının petibör atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle" 1

Paylaşımın altına bir takipçinin “Ama Eti Petibör daha güzel” yorumunu yapması üzerine, Sabri Ülker’in torunu Yahya Ülker, Eti’nin kurucusu Firuz Kanatlı’nın torunu ve şirketin yeni kuşak temsilcisi Emir Turan’ı etiketleyerek “Sana diyor” ifadeleriyle esprili bir gönderme yaptı.

Ülker ve Eti nin genç patronlarının petibör atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle" 2


Yahya Ülker

“BİRBİRİMİZİNKİLERİ EN ÇOK SEVİP YİYORUZ”

Emir Turan ise Yahya Ülker’in yorumuna, iki markanın rekabetinden çok aralarındaki dostluğa vurgu yapan bir yanıt verdi.

Turan, “Biz birbirimizinkileri en çok sevip yiyoruz, değil mi Yahyacığım?” ifadelerini kullandı.

Ülker ve Eti nin genç patronlarının petibör atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle" 3

  • Emir Turan*

Yahya Ülker’in verdiği yanıt ise sosyal medyada dikkat çekti. Ülker, atışmayı şu sözlerle noktaladı:

“Biz birbirimizi ve birbirimizinkileri seviyoruz.”

İki köklü markanın yeni nesil temsilcileri arasındaki bu samimi diyalog, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

"BİZDE DEDELERDEN BERİ BÖYLE"

Söz konusu konuşmanın ekran görüntüsünü ise Emir Turan, "Bizde dedelerden beri böyle" notuyla paylaştı.

Ülker ve Eti nin genç patronlarının petibör atışması, gülümsetti: "Bizde dedelerden beri böyle" 4

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bisküvi ülker
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