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Un fiyatları yükselecek mi? Piyasada un yok mu?

24.11.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Un fiyatlarında yaşanan artış sonrası yükselişin devam edip etmeyeceği ve piyasada un bulunup bulunmadığı merak ediliyor. TMO'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki un fiyatları yükselecek mi? Piyasada un yok mu? İşte merak edilenler...

Un fiyatları yükselecek mi? Piyasada un yok mu?

Vatandaşlar un fiyatlarında yaşanan artış sonrası piyasada un bulunup bulunmadığı araştırmaya başladı. TMO ise merak edilen konularla ilgili açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

UN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasada un sıkıntısı yaşandığı söylentileri üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiği ve gereken tedbirlerin uygulandığı söylendi.

'FIRINCILARA UYGUN FİYATLA UN TEMİN EDİLECEK'

Yükselen ham madde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerinin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere 'Yem Regülasyon Çalışması' başlatıldığı ifade edilen açıklama şöyle:

"TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur. Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir. Eylül ayı itibarıyla uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika 'Un Regülasyon Çalışması'dır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin ham maddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır."

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