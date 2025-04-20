Üniversiteler patent ve faydalı model başvurusunda atakta

AA muhabirinin, "Üniversitelerin Patent ve Faydalı Model Performansı Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, üniversitelerin TÜRKPATENT'e yaptığı patent ve faydalı model başvurusu yıllar itibarıyla artış kaydetti.

Kuruma, üniversiteler tarafından 2010'da sadece 10 patent ve faydalı model başvurusu yapılırken, bu sayı 2024'te yüzde 16 bin 300 artışla 1640'a yükseldi. Bu artış, Türk üniversitelerinin bilimsel çalışmalarının ve yenilikçi projelerinin, patent ve faydalı model alanlarında daha fazla yer bulmaya başladığını gösterdi.

Söz konusu yıllarda, üniversiteler tarafından yapılan patent ve faydalı model başvurularının illere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla başvurunun, 4 bin 782 ile İstanbul'dan yapıldığı görüldü. Bu ili 1192 başvuru ile Ankara ve 893 başvuru ile İzmir, 448 ile Erzurum ve 337 başvuruyla Kayseri takip etti.

KADIN BULUŞÇU SAYISI ARTIYOR

Üniversite başvurularında yer alan kadın buluşçu sayısı da 2022'de 864 iken, 2023'te 926'ya, 2024'te ise 1063'e ulaştı. Bu dönemde kadın buluşçu sayısındaki artış, yüzde 23'lük bir orana tekabül etti.

2022-2024 yıllarında, üniversitelerden yapılan başvurularda kadın buluşçu oranının artması, Türkiye'nin AR-GE ekosisteminde kadınların rolünün güçlendiğini ve bu alandaki eşitsizliklerin zaman içinde azaldığını gösterdi.

Üniversitelerin başvuru sınıflandırmaları incelendiğinde, ilk sırada insani ihtiyaçların yer aldığı görüldü. Bu alanı işlemlerin yürütülmesi, taşıma, kimya-metalürji, tekstil-kağıt, sabit yapılar, makine mühendisliği, aydınlatma, ısıtma, silahlar, fizik ve elektrik konuları izledi.

PATENT TESCİLİNDE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA LİDER

Başvuru sayısıyla öne çıkan üniversitelere bakıldığında İstanbul'daki üniversiteler başı çekti. Listenin zirvesinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2010-2024 yıllarında 932 patent ve faydalı model başvurusuyla lider oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 644 başvuru ile ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi 607 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

En fazla tescil belgesine sahip üniversiteler incelendiğinde ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın, en fazla tescil belgesine sahip üniversite olduğu görülüyor. Bunu sırasıyla İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi takip etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır