FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üniversiteler patent ve faydalı model başvurusunda atakta

Üniversiteler patent ve faydalı model başvurusunda atakta

20.04.2025 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), 2010-2024 yıllarını kapsayan 15 yılda üniversitelerin yaptığı patent ve faydalı model başvurusu yüzde 16 bin 300 artarak 10'dan 1640'a ulaştı.

Üniversiteler patent ve faydalı model başvurusunda atakta

AA muhabirinin, "Üniversitelerin Patent ve Faydalı Model Performansı Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, üniversitelerin TÜRKPATENT'e yaptığı patent ve faydalı model başvurusu yıllar itibarıyla artış kaydetti.

Kuruma, üniversiteler tarafından 2010'da sadece 10 patent ve faydalı model başvurusu yapılırken, bu sayı 2024'te yüzde 16 bin 300 artışla 1640'a yükseldi. Bu artış, Türk üniversitelerinin bilimsel çalışmalarının ve yenilikçi projelerinin, patent ve faydalı model alanlarında daha fazla yer bulmaya başladığını gösterdi.

Söz konusu yıllarda, üniversiteler tarafından yapılan patent ve faydalı model başvurularının illere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla başvurunun, 4 bin 782 ile İstanbul'dan yapıldığı görüldü. Bu ili 1192 başvuru ile Ankara ve 893 başvuru ile İzmir, 448 ile Erzurum ve 337 başvuruyla Kayseri takip etti.

KADIN BULUŞÇU SAYISI ARTIYOR

Üniversite başvurularında yer alan kadın buluşçu sayısı da 2022'de 864 iken, 2023'te 926'ya, 2024'te ise 1063'e ulaştı. Bu dönemde kadın buluşçu sayısındaki artış, yüzde 23'lük bir orana tekabül etti.

2022-2024 yıllarında, üniversitelerden yapılan başvurularda kadın buluşçu oranının artması, Türkiye'nin AR-GE ekosisteminde kadınların rolünün güçlendiğini ve bu alandaki eşitsizliklerin zaman içinde azaldığını gösterdi.

Üniversitelerin başvuru sınıflandırmaları incelendiğinde, ilk sırada insani ihtiyaçların yer aldığı görüldü. Bu alanı işlemlerin yürütülmesi, taşıma, kimya-metalürji, tekstil-kağıt, sabit yapılar, makine mühendisliği, aydınlatma, ısıtma, silahlar, fizik ve elektrik konuları izledi.

PATENT TESCİLİNDE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA LİDER

Başvuru sayısıyla öne çıkan üniversitelere bakıldığında İstanbul'daki üniversiteler başı çekti. Listenin zirvesinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2010-2024 yıllarında 932 patent ve faydalı model başvurusuyla lider oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 644 başvuru ile ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi 607 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

En fazla tescil belgesine sahip üniversiteler incelendiğinde ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın, en fazla tescil belgesine sahip üniversite olduğu görülüyor. Bunu sırasıyla İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi takip etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
12 ilde 105 hastane kapsama alındı! 2025 yılı denetim seferberliği çerçevesinde ‘2. Genel Teftiş’ süreci başlatıldı12 ilde 105 hastane kapsama alındı! 2025 yılı denetim seferberliği çerçevesinde ‘2. Genel Teftiş’ süreci başlatıldı
Söke’de riske dayalı gıda işletmeleri denetlendiSöke’de riske dayalı gıda işletmeleri denetlendi
Anahtar Kelimeler:
patent üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Dünya Türk çetenin vurgununu konuşuyor

Dünya Türk çetenin vurgununu konuşuyor

Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Mercek altına alındı, 40 bini riskli bulundu!

Mercek altına alındı, 40 bini riskli bulundu!

Heyecan dorukta: Büyük ödül için 7 model yarışacak

Heyecan dorukta: Büyük ödül için 7 model yarışacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.