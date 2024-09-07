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Üniversitelere 487 milyar liranın üzerinde ödenek! En çok payı o üniversite aldı

07.09.2024 11:20
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Üniversitelere 2025 yılı için 487 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 14 milyar 680 milyon 940 bin lirayla Ankara Üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından en fazla ödenek, 14 milyar 149 milyon 774 bin lirayla İstanbul Üniversitesine ve 13 milyar 938 milyon 766 bin lirayla Hacettepe Üniversitesine ayrıldı.

Üniversitelere 487 milyar liranın üzerinde ödenek! En çok payı o üniversite aldı

Yükseköğretim kurumlarına 2025 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 487 milyar lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 14 milyar 680 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen verilere göre, ülkedeki üniversiteler için 487 milyar 298 milyon lira ödenek ayrılması öngörüldü.

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için öngörülen 14 milyar 680 milyon 940 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (6 milyar 797 milyon lira), İletişim Başkanlığı (6 milyar 155 milyon lira), Yargıtay (4 milyar 10 milyon lira), Sayıştay (3 milyar 259 milyon lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (3 milyar 113 milyon lira) ve Danıştay (2 milyar 389 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ SIRADA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAR

İstanbul Üniversitesi, 14 milyar 149 milyon 774 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 13 milyar 938 milyon 766 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 12 milyar 586 milyon 655 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 12 milyar 314 milyon 502 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 543 milyon 991 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer üniversiteler ise 590 milyon 851 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 604 milyon 926 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 1 milyar 123 milyon 426 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 63 milyon 422 bin lira ödenek öngörüldü.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üniversite
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