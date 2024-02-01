FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üretici ve market arasında fiyat farkı yüzde 404'ü buldu! Dalında 4, markette 20 lira

Üretici ve market arasında fiyat farkı yüzde 404'ü buldu! Dalında 4, markette 20 lira

01.02.2024 10:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farklarına dikkat çekti. Bayraktar ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla farkı yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü söyledi. Dalında kilosu 4 liraya olan portakal marketlerde 20 liraya satılıyor.

Üretici ve market arasında fiyat farkı yüzde 404'ü buldu! Dalında 4, markette 20 lira

Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının belli olmasının ardından birçok kalemde zamlar devam ederken, market etiketlerindeki fiyatlar da dikkat çekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü belirtti. Bayraktar, "Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 404,2 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti" açıklamasını yaptı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayındaki üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve değişim nedenlerini değerlendirdi.Bayraktar, üretici fiyatına göre markette portakal ve mandalinanın 5 kat, limonun 4,9 kat, kuru soğanın 3,6 kat yüksek fiyattan satıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan mandalina 26 lira 8 kuruşa, 3 lira 83 kuruş olan limon 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı."

2022_Eylül_AA-28851308

MARKETTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN YÜZDE 34,7 İLE YEŞİL FASULYE

Ocakta, bir önceki aya göre markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye olduğunu ifade etti.

Bayraktar, yeşil fasulyedeki artışı yüzde 29,8 ile salatalık, yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 22,9 ile pırasanın takip ettiğini, fiyatı en çok azalan ürünün ise yüzde 20,7 ile kuru üzüm olduğunu bildirdi. Bayraktar, kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile fındık, yüzde 10 ile beyaz lahana, yüzde 9,1 ile maydanozun izlediğini dile getirdi.

ÜRETİCİDEKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ocak ayında üreticide 34 ürünün 24'ünde fiyat artışı olurken, 2'sinde fiyat düşüşünün görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, "Üretici fiyatlarında kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığında fiyat değişimi yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ayda üreticide en çok fiyat düşüşünün 27,3 ile portakalda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile yumurta izledi. Portakalda rekoltenin fazla olması ve yeterli talebin olmaması, fiyatların düşmesine neden oldu. Artan üretime karşılık beklenen talebin de yeterli olmaması ile ürünler dalında kaldı."

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ

Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine dair de bilgi vererek, yumurtadaki fiyat düşüşünün arz ve talepteki değişimden kaynaklandığını, yeşil soğan, salatalık, marul ve patlıcanda ise arzdaki azalmanın ürün fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından alınan fiyat verilerine göre ocak ayında amonyum nitrat, amonyum sülfat ve üre gübresinin fiyatının arttığına dikkati çeken Bayraktar, süt yemi, besi yemi, elektrik ve mazot fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed'in faiz kararından sonra dikkat çeken detay! Uzman isimler açıkladı Fed'in faiz kararından sonra dikkat çeken detay! Uzman isimler açıkladı
Türkiye'nin aidat şampiyonları belli oldu, rekor sahibi il şaşırttıTürkiye'nin aidat şampiyonları belli oldu, rekor sahibi il şaşırttı
İmalat PMI 7 aydır daralmaya işaret ediyorİmalat PMI 7 aydır daralmaya işaret ediyor
Anahtar Kelimeler:
portakal Zam market şemsi bayraktar ürün
En Çok Okunan Haberler
ABD'den beklenen hamle geldi! İran hedef alındı: 3 İHA düşürüldü!

ABD'den beklenen hamle geldi! İran hedef alındı: 3 İHA düşürüldü!

Akıllara 'çufçuf hocayı' getirdi! Eline kesici aleti alıp değişik sesler çıkaran şarlatan 'şifacıyım' diyerek paraları topladı

Akıllara 'çufçuf hocayı' getirdi! Eline kesici aleti alıp değişik sesler çıkaran şarlatan 'şifacıyım' diyerek paraları topladı

İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

Memurun maaş hesabı değişiyor

Memurun maaş hesabı değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.