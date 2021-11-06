Üreticiye 1.3 milyar devlet desteği! Yatırımların yarısı karşılanacak

2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği için başvurular başladı. Tarımsal faaliyetleri ve üreticiyi desteklemek amacıyla toplamda 1,3 milyar lira, yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Yeni tesis, makine, ekipman alımı gibi yatırımlara da destek verilecek. İşte ayrıntılar…

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURU YAPTI

Kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi programı kısa adıyla KKYDP kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladıkları Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurularını almaya başladıklarını bildirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Pakdemirli, toplam 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladıklarını bildirdi.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİHLER BELLİ OLDU

Ekonomik yatırımlarda başvurunun 21 Ocak 2022 saat 23.59'da, kırsal alt yapı için ise başvurunun 17 Aralık 2021 saat 23.59'da sona ereceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 74'ten fazla makine ve ekipman yüzde 50 hibe desteği ile çiftçilerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bu dönem mevcut çiftçilerimizin makine-ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için KKYDP 2021-2022 dönem başvuruları, Altyapı A İş Planı kapsamında 300 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteği için başvurular başlamıştır. 40 bin liraya kadar olan makine ve ekipmanlara öncelik verilecektir. Bu dönem ilk defa proje başvurularında asil ve yedek liste açıklanacak, böylece daha fazla proje hayata geçmiş olacaktır."

EKONOMİK YATIRIMLAR NEDİR?

Ekonomik Yatırım ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi, dondurulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik tarımsal yatırımlar ifade edilmektedir. Hibeye esas proje tutarı üst limit yeni tesis başvurularında 3.5 milyıni tamamlama başvurularında 2,5 milyon kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyon başvurularında 2 milyon olarak belirlendi.



