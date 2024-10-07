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Uyanıklığın bedeli ağır oldu! Ticaret Bakanlığının radarına fahiş fiyat uygulayan marketleri radarına aldı... 1 Milyon TL ceza kesti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 09:26
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Aynı ürünlerin bazı marketlerde çok pahalı bazı marketlerde ise ucuz olması vatandaşı sürekli olaral dikkatini çekiyordu. Fiyat farkının sebebini anlamayan vatandaşlar için Ticaret Bakanlığı tuşa bastı. Buna göre, fahiş fiyat uygulayan marketler için 100 bin TL ila 1 milyon TL'lik cezalar kesildiği belirtildi.

Uyanıklığın bedeli ağır oldu! Ticaret Bakanlığının radarına fahiş fiyat uygulayan marketleri radarına aldı... 1 Milyon TL ceza kesti!

Marketler arasında ürün fiyat farkının oluşması vatandaşların gözünden kaçmıyordu. Ticaret Bakanlığı marketlerdeki haksız fiyat artışına yönelik yaptığı denetimlerde marketlere ceza kesti.

1 MİLYARDAN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ!

2023 yılı ve 2024 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimleri açıkladı. Buna göre 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Ayrıca, 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı.

2024 yılına gelindiğinde ise 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektöründe muhtemel fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilmekte ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin TL ila 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Ceza market
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