Uzman açıkladı: 1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

Altın fiyatları yükselecek mi merak edilirken yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek teşvik paketi açıklamasına çevirdi. Yeni haftaya üç günlük yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell’ın işsizlik yorumlarının hemen ardından düşüşe geçti. Powell, New York Ekonomi Kulübünde yaptığı açıklamada ABD'deki işsizlik sorununa değinerek, toparlanmanın oldukça uzak olduğunu belirtti. Powell konuşmasında özel sektöre ve kanun yapıcılara işçileri desteklemeleri için çağrıda bulundu. 2021 yılında ilk 6 haftanın sadece 2'sini yükselişle geçiren ons altın fiyatları, eğer Biden'ın devasa büyüklükteki teşvik paketini hızlandırırsa bu haftayı da yükselişle kapatabilir. Bu süreçte yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek teşvik paketi açıklamalarına çevirdi. Gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcılar uzmanların altın tahminlerini merak ediyor. İşte 11 Şubat 2021 güncel altın yorumları...
Gram altın hafta başında 410 TL seviyelerinde başladıktan sonra Dolar/TL ’deki yatay seyirle birlikte 420 TL seviyelerine kadar yükseldi. Küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın şu an yatay seyirde devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde düşüşle birlikte gram altın fiyatları 418 TL civarına tekrar düştü. Dolar/TL, Naci Ağbal'ın başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının izlediği sıkı para politikasıyla 28 Ocak’tan sonra yüzde 4,62 değer kaybederken gram altın ve ons altın, kurdaki düşüş ile beraber ayrışıyor. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın işsizlik ile ilgili yorumlarıyla TSİ 11:20'de yatay seyirle ons başına 1.844 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altın düşüşe rağmen bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.
Meksa Yatırım altın grafiği yorumunda direnç noktalarını vurgulayarak tepki çıkışının devam ettiğini belirtti. İşte Meksa Yatırım'ın güncel altın yorumu;
Tepki yükselişi sürüyor. İlk destekler 1.833 ve 1.828 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.815 ve 1.807-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.863 ve 1.875 seviyelerinde. Bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Sonraki dirençler ise 1.900 ve 1.920 noktalarında bulunuyor. Henüz işlerlik kazanmayan 30 dk’lık grafikte belirginleşen ve çıkış formasyonlarından “ters obo” izlenmeye devam edilebilir. Satış denemelerine rağmen tepki çıkışı gücünü koruyor.
Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı. Baştürk açıklamasında ons altın direnç noktalarını belirterek, zayıf bölgenin hala devam ettiğini açıkladı. Açıklamasında; ""Ons altın. Teknik olarak zayıf bölgede kalmaya devam. Yükselişler kademeli satış fırsatı veriyor. Örneğin, dün 1855 gördü, ardından 1835 gördü. 1855/1875 bölgesi önemlidir." dedi. İşte 11 Şubat 2021 güncel altın grafiği...
Vakıf Yatırım'ın güncel altın yorumlarını şu şekilde paylaştı;
ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.860 direncini geçmekte zorlanıyor. Kısa vadede 1.860 seviyesini ilk direnç, 1.820 seviyesini ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 1.860 seviyesi aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareketin tekrar hız kazanması beklenebilir.
1.820 altında ise satış baskısının devamı beklenmelidir. Ons altında anlamlı bir yükseliş için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması ve dolar endeksinde tekrar aşağı yönlü seyrin hız kazanması belirleyici olacaktır. Teşvik paketiyle birlikte enflasyon beklentilerinin tekrar yükseleceği bir ortam, orta vadede altını desteklemeye devam edecektir.
Ziraat Yatırım güncel altın yorumlarını şu şekilde paylaştı;
Yaşanan düşüşlerin ardından bu hafta toparlanmaya çalışan değerli maden dün hafif yükselişle günü 1.842,5 seviyesinden kapattı. ABD on yıllık tahvil faizinin şu aşamada yükselmekte zorlanması ve dolardaki baskının belirginleşmesi değerli maden için destekleyici. Diğer yandan, dün enflasyon verisinin zayıf gelmesi enflasyonist beklentileri azaltması değerli madende toparlanmayı devam etmesini engellediği söylenebilir. Bu çerçevede, değerli madende kısa vadeli bant hareketi bekliyoruz ki 1.827 - 1.858 hareket alanı olarak izlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında yukarıda 1.865 direnci, aşağıda ise 1.815 desteği izlenebilir.
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