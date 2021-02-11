Uzman açıkladı: 1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

Altın fiyatları yükselecek mi merak edilirken yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek teşvik paketi açıklamasına çevirdi. Yeni haftaya üç günlük yükseliş trendiyle başlayan altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell’ın işsizlik yorumlarının hemen ardından düşüşe geçti. Powell, New York Ekonomi Kulübünde yaptığı açıklamada ABD'deki işsizlik sorununa değinerek, toparlanmanın oldukça uzak olduğunu belirtti. Powell konuşmasında özel sektöre ve kanun yapıcılara işçileri desteklemeleri için çağrıda bulundu. 2021 yılında ilk 6 haftanın sadece 2'sini yükselişle geçiren ons altın fiyatları, eğer Biden'ın devasa büyüklükteki teşvik paketini hızlandırırsa bu haftayı da yükselişle kapatabilir. Bu süreçte yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek teşvik paketi açıklamalarına çevirdi. Gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcılar uzmanların altın tahminlerini merak ediyor. İşte 11 Şubat 2021 güncel altın yorumları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM NEDİR?

Gram altın hafta başında 410 TL seviyelerinde başladıktan sonra Dolar/TL ’deki yatay seyirle birlikte 420 TL seviyelerine kadar yükseldi. Küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın şu an yatay seyirde devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde düşüşle birlikte gram altın fiyatları 418 TL civarına tekrar düştü. Dolar/TL, Naci Ağbal'ın başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının izlediği sıkı para politikasıyla 28 Ocak’tan sonra yüzde 4,62 değer kaybederken gram altın ve ons altın, kurdaki düşüş ile beraber ayrışıyor. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın işsizlik ile ilgili yorumlarıyla TSİ 11:20'de yatay seyirle ons başına 1.844 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altın düşüşe rağmen bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.