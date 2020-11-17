Uzman ekonomistten altın tahmini... Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Koronavirüs vakaları altın fiyatlarını artırır mı? Ne zaman altın alınır?

ABD'de yaşanan koronavirüs teşvik gelişmeleri, seçim çalışmaları ve Almanya'dan gelen aşı haberi doların hızla güç kaybetmesine neden olurken, yatırımcılar küresel piyasalardaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatlarının nasıl bir yönde ilerleyeceğini araştırmaya başladı. Altın aşıdan dolayı nasıl bir yön izleyecek merak edilirken, uzmanlar altına uzun vadede yatırım yapılır mı yorumlarını cevaplamaya çalışıyor. Peki altın alınır mı? Altın ne zaman alınır?
ABD'de yaşanan gelişmelerin ardından aşı haberlerinin doların zayıflamasına neden olmasıyla birlikte altın fiyatları bir süre yatay seyirde devam etti. ABD'li ilaç şirketi Moderna’nın aşısının yüzde 94,5 oranında etkili olan koronavirüs aşısı piyasaları tekrar hareketlendirirken, altın fiyatları uzun vadede ne olacak araştırmalarına neden oldu. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan yaptığın açıklamada, Pfizer ve BioNTech SE’nin önceki hafta yaptığı aşı açıklamasının piyasada olumlu karşılanmasının ardından, "Moderna’nın aşı açıklaması yapmasını, 30 gün buzdolabında dayanabiliyor olması ulaştırma ve dağıtım açısından kolaylık sağlıyor ve bu sorunu çözüyor. Bu iyimserliğin karşısında ise, halen salgının kötüleşmesinin yarattığı belirsizlik duruyor." dedi. Bu süreçte Moderna'nın bulduğu aşı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek araştırılırken vatandaşlar ne zaman altın alınacağını da merak ediyor. Türkiye'de özellikle yaz sezonunda yapılan düğünler ve çeşitli etkinlikler altını kültürel olarak anlamlı ve değerli kılıyor. Yapılan aşı açıklamaları ile vatandaşlar altına uzun vadede yatırım yapılır mı araştırmaları yapmaya başladı.
Altına kısa vadede yatırım yapılır mı merak konusu olmuşken dolar zayıflamaya devam edecek mi araştırılıyor. Erkan yaptığı açıklamada koronavirüs vakaları artarsa altın fiyatları ne olur merak eden araştırmacılara şu yanıtı verdi, "Covid-19 ve yüksek fiyatlar terazinin bir tarafında, dolar ve ABD tahvil faizlerinin eğilimi diğer tarafta duruyor. Diğer taraftan aşının durumu, ekonomiye dair varsayımlarda da değişim potansiyeli yarattığından parasal ve mali teşviklerin boyutunu etkileyebilir ve zaten küçülecek olan mali paketin biraz daha küçülmesine neden olabilir. ABD Merkez Bankası (Fed) ise, muhtemelen aralık ayında tahvil alımlarına ilişkin bir vade ayarlaması ile etkin olacak. Vakalar arttığı ve dolar zayıf kaldığı sürece yükseliş beklenebilir, kısa vadede ise bu bant hareketi biraz korunacak gibi görünüyor." dedi.
Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yapacağı toplantıdan sonra altın ve dolar fiyatları nasıl ilerler, dolar düşerse gram altın fiyatı da düşer mi sorusu öne çıktı. Erkan açıklamasında ons altının uzun vadedeki hareketlerine bakılacağını belirterek şöyle devam etti; "Kısa vadede dolar kuru hareketi Merkez Bankası kararıyla biraz daha aşağı giderse gram altında düşüş görmeye devam edebiliriz. Uzun vadede ise ons altın dinamiklerine bakılacaktır." dedi.
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