Uzman ekonomistten altın tahmini... Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Koronavirüs vakaları altın fiyatlarını artırır mı? Ne zaman altın alınır?

ABD'de yaşanan koronavirüs teşvik gelişmeleri, seçim çalışmaları ve Almanya'dan gelen aşı haberi doların hızla güç kaybetmesine neden olurken, yatırımcılar küresel piyasalardaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatlarının nasıl bir yönde ilerleyeceğini araştırmaya başladı. Altın aşıdan dolayı nasıl bir yön izleyecek merak edilirken, uzmanlar altına uzun vadede yatırım yapılır mı yorumlarını cevaplamaya çalışıyor. Peki altın alınır mı? Altın ne zaman alınır?

NE ZAMAN ALTIN ALINIR?

ABD'de yaşanan gelişmelerin ardından aşı haberlerinin doların zayıflamasına neden olmasıyla birlikte altın fiyatları bir süre yatay seyirde devam etti. ABD'li ilaç şirketi Moderna’nın aşısının yüzde 94,5 oranında etkili olan koronavirüs aşısı piyasaları tekrar hareketlendirirken, altın fiyatları uzun vadede ne olacak araştırmalarına neden oldu. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan yaptığın açıklamada, Pfizer ve BioNTech SE’nin önceki hafta yaptığı aşı açıklamasının piyasada olumlu karşılanmasının ardından, "Moderna’nın aşı açıklaması yapmasını, 30 gün buzdolabında dayanabiliyor olması ulaştırma ve dağıtım açısından kolaylık sağlıyor ve bu sorunu çözüyor. Bu iyimserliğin karşısında ise, halen salgının kötüleşmesinin yarattığı belirsizlik duruyor." dedi. Bu süreçte Moderna'nın bulduğu aşı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek araştırılırken vatandaşlar ne zaman altın alınacağını da merak ediyor. Türkiye'de özellikle yaz sezonunda yapılan düğünler ve çeşitli etkinlikler altını kültürel olarak anlamlı ve değerli kılıyor. Yapılan aşı açıklamaları ile vatandaşlar altına uzun vadede yatırım yapılır mı araştırmaları yapmaya başladı.