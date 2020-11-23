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Uzman yorumladı: Altının tekrar 450 TL'yi görmesi hayal... İşte 2021 altın fiyatı tahmini! Altın fiyatları artışa devam edecek mi, ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında düşüşe geçen altın fiyatları tekrar artmaya başladı. Altın fiyatı tahminlerini yapan uzmanlardan Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, altının 450 TL'yi görmeyeceği yorumunu yaptı. Merkez Bankası faiz kararının altına etkisi oldukça kısa oldu. Peki altın fiyatları düşecek mi? İşte uzmanından 2021 yılı için altın beklentisi!

Uzman yorumladı: Altının tekrar 450 TL'yi görmesi hayal... İşte 2021 altın fiyatı tahmini! Altın fiyatları artışa devam edecek mi, ne olacak?

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçmişti. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının düşüş hikayesi oldukça kısa sürdü. Yatırımcılar altın fiyatları düşecek mi araştırması yaparken, Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu Twitter hesabından yayınladığı kısa notlarında altın tahminlerini paylaştı. Peki altın fiyatları 2021'de ne olacak artacak mı? Uzmanından 2021 için altın fiyat beklentisi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi altın fiyatları üzerinde oldukça kısa sürdü. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları ne olacak tartışması başladı. Yatırımcılar bu süreçte uzmanların altın fiyat beklentilerini ve yorumlarını takip etmeye başladı. Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının düğşmesinin ve tekrar 450 TL'yi görmesinin hayal olduğunu söyledi. Gram altında son alım fırsatı olduğunu vurgulayan ve alım zamanı olduğuna değinen Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, 2020 senesinin GR/500 bandı üzerinde kapanacağını belirterek, 2021 senesine gram altının 500 TL üzerinde başlayacağı beklentisini paylaştı. Hacıoğlu açıklamasında, altının 450 seviyelerinin tekrar görülmesinin hayalden öteye gidilemeyeceğini belirtti.

GRAM ALTIN 2021'DE NE OLACAK?

Altın fiyatlarının küresel ekonomiden ve yerel piyasalardaki durumlardan etkilenerek sürekli hareketli olması, altın yatırımcılarını tedirgin etmeye devam ediyor. 2021'de altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, uzmanların altın beklentisine göre hareket etmek istiyor. Hacıoğlu açıklamasında, gram altının 2020 yılını 500 TL üzerinde kapatacağını belirtmişti.

Hacıoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

• ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in teşvik paketine yönelik açıklamaları altında 1873 referans seviyesinin aşılmasına neden oldu. Altın, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarını gerçekleştirmesi halinde pozitif algı güç kazanabilir.

• Gram Altın TCMB’nin faiz kararı sonrası USDTRY tarafındaki düşüşün de etkisiyle Cuma günü 450 seviyesini test etti. Ancak sonrasında gelen alıcılar ile artık 455-458 seviyesindeyiz. Gün içinde 450-458 ana destek olarak kullanılarak, buranın üzerinde düzeltme hareketleri gözlenebilir.

• 1850 desteği üzerinde tepki alımları gözleniyor. Bu nedenle 1950 üzeri yukarı hareketin devamı mümkün. 1850 üzerinde kalabilirse 1875 1888 1900 ve 1920 hedef konumunda olabilir. 458 üzerinde kalırsak, 465 473 484 ve 496 ilk hedefler olarak kullanılabilir.


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