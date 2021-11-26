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  4. Uzmanlar "Evler bakkal dükkânına döndü" derken, vatandaşlar: Stokçuluk yapacak paramız yok

Uzmanlar "Evler bakkal dükkânına döndü" derken, vatandaşlar: Stokçuluk yapacak paramız yok

26.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, "Daha da pahalanacak diye AVM'lere akın var" açıklaması yaparken. Bazı sektör temsilcileri de ürünlerin tekrar zam geleceğinden endişelenen vatandaşların stokçuluk yaptığını belirtti.

Depodan 3 liraya çıkan ürün marketlere ulaşana kadar 4 liraya kadar yükselebiliyor. Dolar/ TL kurunda yaşanan artış vatandaşları tedirgin ederken, bazı sektör temsilcileri de vatandaşların stokçuluk yaptığını belirtiyor.

"HERKESİN EVİ BAKKAL DÜKKÂNI GİBİ OLDU"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, "Daha da pahalanacak diye AVM'lere akın var. AVM'lere akın var cirolarda yüzde 20'ye yakın artış var." dedi. Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre Eski Hazine Müsteşarı ve İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’de geleceğe dönük tahmin yapmanın zor olduğunu belirterek, “Kahve falı gibi; bir yol görünüyor, nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi. Eğilmez, fiyat artışları olacak endişesiyle herkesin evinin bakkal dükkânı gibi olduğunu, ürün stoklandığını bu yapıldığı için piyasanın canlı göründüğünü söyledi.

VATANDAŞLAR NE DİYOR?

Alışveriş yapan bazı vatandaşlar, tekrar zam gelecek korkusuyla ürünleri fazla aldıklarını belirtiyor. Öte yandan bazıları ise, stok yapacak kadar maddi durumlarının iyi olmadığını belirtiyor.

İşte bazı vatandaşların açıklamaları:

  • Stok yapmıyorum çünkü paramız yok ki cebimizde yapalım. Maaşa göre değiştiriyoruz kendimizi.
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  • Tane ile alıyorum her şeyi, kiloyla falan zaten artık alamıyoruz.

  • Ne bulursam alıp koyacağım, korkularım var. Zammı hiç söylemeyin, emekliyim zor geçiniyorum.

  • Bir kilo alacaksam bir tane alıyorum, maddi durum yetmiyor ki.

  • İki paket kahve alacaktım ama zam gelecek diye 8 paket aldım. Çünkü 9.75 lira olmuş, bir zam daha geleceğini söylediler. Arkadaşlar dediler ki, "Alabileceğinizden daha fazlasını alın çünkü en kısa sürede zam gelecek"

  • İndirimli ne varsa onu alıyoruz bu enflasyon ve pahalılıkta. Hem yarın zam gelir korkusu hem de fiyat artışları çok ciddi halkı etkileyen bir durum.

  • Biz almasak da çocuklar alabiliyor. Bu uygun diyerek bir tane daha alabiliyor zam gelir diye.

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