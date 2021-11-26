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Un, ayçiçek yağı, şeker ve kahveden sonra kotalı satış tarlaya indi! Gübre satışları durdu

26.11.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurundaki sert dalgalanmaların ardından birçok ürüne zam geldi. Marketlerde bazı ürünler tüm vatandaşlara ulaştırmak için tek alımla sınırlandırılmaya başlandı. Böylece kotalı satış hayatımıza girdi. Öte yandan ZMO Başkanı İçmez'in yaptığı açıklamaya göre, son 15 günde gübre fiyatlarına en az 200 lira zam geldi ve satışlar durdu.

Un, ayçiçek yağı, şeker ve kahveden sonra kotalı satış tarlaya indi! Gübre satışları durdu

Kur ve enflasyona bağlı olarak son zamanlarda birçok ürüne zam geldi. Uzmanlar fiyat artışını engellemek için tüketicilere, "Fazla almayın, ihtiyacınız kadar alın talebi düşürün" çağrısı yapıyor. Bazı marketlerde ürünü daha fazla müşteriye ulaştırmak için yağ, şeker,un ve kahve satışına kota sınırlaması getirirken şimdi de ham madde krizi marketlerden tarlaya indi.

"2022'DE CİDDİ GIDA KRİZİ RİSKİ DOĞABİLİR"

Sözcü'de yer alan habere göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Su İçmez, tarımsal girdi satan bayilerin önünü görememesi nedeniyle gübre ve zirai ilaç satışlarının durduğunu, bu sorunun 2022’de ciddi bir gıda krizi riski doğuracağını belirtti. Açıklamada gübreye son 15 günde 200-250 lira arasında yeni zam geldiği de belirtildi.

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"ASGARİ MİKTARDA ÜRÜN ALIN"

Geçtiğimiz günlerde marketlerdeki kotalı satış durumunu değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu açıklamasında şunları söylemişti:

Şeker fiyatına zam geldi. Buna rağmen bir takım aracılar ellerindeki şekerleri piyasaya kısıtlı sürmek suretiyle fiyat artışına yol açmak istiyorlar. TÜRKŞEKER fabrikaları yüzde 25 zam yaptı ama bu demek ki yeterli gelmedi, aracılara ve özel şirketlere.

Marketler aslında iyi niyetli davranıyorlar. Bir kişinin gelip 5 - 10 kilo şeker almasındansa pek çok kişinin birer kilo almasını sağlıyor. Tüketicilere tavsiyemiz, mümkün olduğu kadar asgari miktarda ürün alarak talebi kıssınlar. 5 kilo alan bir kilo almayı denesin. Böylece talep azalınca fiyatın da yerine oturması sağlanacaktır. Yaklaşık 10 gündür tüketiciler şeker bulmakta zorlanıyorlar.

Ayrıca sıvı yağda da aynı durum var. 2 litrelik sıvı yağ 50 lirayı buldu. Yani 5 litre sıvı yağın fiyatı 100 lirayı geçti.

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