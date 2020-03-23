Uzun sürecek koronavirüs salgının piyasalara etkisi ne olacak?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Şant Manukyan, koronavirüs nedeniyle insanların evine çekilmesini, pek çok aktivitenin askıya alınmasını, bir yıllık durgunluğun büyük bir depresyon anlamına geleceğini söyledi.

Virüsün etkilerini hizmet sektörü ve endüstri için ayrı ayrı tartışılması gerktiğini belirten Manukyan, ikisi de büyük darbe yiyecek olmasına rağmen endüstri biraz daha hızlı toparlanabileceğini öngördü. Hizmet sektörü sektörünün durumu biraz daha zor olacağını söyledi.

YATRIMCI NE YAPMALI?

Tüm dünyada yaşanacak sorunların Türkiye’de de ortaya çıkacağını, işsizliğin artacağını vurgulayan Manukyan, “Şu dönemde yatırımcıların ana amacı sermayelerinin en azından bir kısmını korumak olmalı” dedi.

DOLAR NE OLACAK? ALTIN YATIRIMCISI NE YAPACAK? PETROL FİYATLARI NE OLACAK?

Manukyan, Dolar, sistemin üzerinde kurulduğu para. Bu nedenle kriz, dolar fiyatını yükseltecektir' dedi.

Manukyan, dolar,altın ve petrol piyasaysıyla ilglili şu değerlendirmelerde bulundu:

Şirketiniz satış yapmıyor ama ödemesi gereken borçları, fonlaması gereken stokları, kiraları vs. var. Bu nedenle dolar talebi artmaya devam edecek. Altın, krizler için koruyucu olsa da önce nakit önem kazanır ve altın da nakde geçmek için satılır. 1929 krizinde para eşittir altındı, şu anda ise altın standardında değiliz ve hiyerarşinin tepesinde dolar olduğundan yükseliyor. Petrol fiyatları birkaç ABD üreticisinin iflas haberi geldiğinde dip yapacaktır. Körfez ülkelerinin para birimleri ve dolar çıpaları da risk altında. Büyük bir eğerden bahsediyoruz, virüs Haziran 2020’de etkisini kaybeder senaryosu doğru ise orada büyük mali paketler, çok düşük merkez bankası faizleri ve muazzam bir likidite olacak. Hiçbir hükümet ve merkez bankası bunları geri çekmek için acele etmeyecektir. İşte bu senaryoda yeni bir varlık balonu görebiliriz. Yani bonolar hariç, altın, hisse vb. menkuller yükselir, dolar geriler.