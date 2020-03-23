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Uzun sürecek koronavirüs salgının piyasalara etkisi ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin 'bir yıllık durgunluğun büyük bir depresyon anlamına geleceğini söyledi. Şant Manukyan verdiği röportajda işsizliğin daha da artacağına, doların yükseliceğine ve hizmet sektörünü zorlu bir döneme gireceğini öngördü.

Uzun sürecek koronavirüs salgının piyasalara etkisi ne olacak?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Şant Manukyan, koronavirüs nedeniyle insanların evine çekilmesini, pek çok aktivitenin askıya alınmasını, bir yıllık durgunluğun büyük bir depresyon anlamına geleceğini söyledi.

Virüsün etkilerini hizmet sektörü ve endüstri için ayrı ayrı tartışılması gerktiğini belirten Manukyan, ikisi de büyük darbe yiyecek olmasına rağmen endüstri biraz daha hızlı toparlanabileceğini öngördü. Hizmet sektörü sektörünün durumu biraz daha zor olacağını söyledi.

YATRIMCI NE YAPMALI?

Tüm dünyada yaşanacak sorunların Türkiye’de de ortaya çıkacağını, işsizliğin artacağını vurgulayan Manukyan, “Şu dönemde yatırımcıların ana amacı sermayelerinin en azından bir kısmını korumak olmalı” dedi.

DOLAR NE OLACAK? ALTIN YATIRIMCISI NE YAPACAK? PETROL FİYATLARI NE OLACAK?

Manukyan, Dolar, sistemin üzerinde kurulduğu para. Bu nedenle kriz, dolar fiyatını yükseltecektir' dedi.

Manukyan, dolar,altın ve petrol piyasaysıyla ilglili şu değerlendirmelerde bulundu:

Şirketiniz satış yapmıyor ama ödemesi gereken borçları, fonlaması gereken stokları, kiraları vs. var. Bu nedenle dolar talebi artmaya devam edecek. Altın, krizler için koruyucu olsa da önce nakit önem kazanır ve altın da nakde geçmek için satılır. 1929 krizinde para eşittir altındı, şu anda ise altın standardında değiliz ve hiyerarşinin tepesinde dolar olduğundan yükseliyor. Petrol fiyatları birkaç ABD üreticisinin iflas haberi geldiğinde dip yapacaktır. Körfez ülkelerinin para birimleri ve dolar çıpaları da risk altında. Büyük bir eğerden bahsediyoruz, virüs Haziran 2020’de etkisini kaybeder senaryosu doğru ise orada büyük mali paketler, çok düşük merkez bankası faizleri ve muazzam bir likidite olacak. Hiçbir hükümet ve merkez bankası bunları geri çekmek için acele etmeyecektir. İşte bu senaryoda yeni bir varlık balonu görebiliriz. Yani bonolar hariç, altın, hisse vb. menkuller yükselir, dolar geriler.

2008'DAKİ GİBİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZ BEKLEMELİ MİYİZ?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Manukyan, ABD'deki kaya gazı sektörü bonolarının, yüksek getirili bono piyasasının yüzde 20'sini temsil ettiğini ve düşen petrol fiyatları sebebiyle sektörde yaşanabilecek iflasların önemli etki yaratacağını söyledi.

Bu durumun 2008 küresel finans krizi getirecebileciğini vurgulayan Manukyan, şunları kaydetti:

Krizin bir iki aydan daha uzun sürmesi durumunda maalesef bekleyebiliriz, hatta 1929 tarzı da bekleyebiliriz. (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı veya Büyük Buhran temelde ABD’de borsanın çöküşüne ithaf edilse de dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, toplam üretimin yüzde 40’ın üzerinde ve dünya ticaretinin de yüzde 65 azalmasına neden oldu.) Şu anda havayolları, hizmet sektöründe bazı alt sektörler, krizden daha önce global otomotiv sektörü, petrol ve ilgili sektörler zaten çok büyük baskı altında. Avrupa Birliği’nden kamulaştırma sesleri geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgını, petrol, dolar, piyasa,

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