Vakıf Katılım'dan elektrikli araç şarj harcamalarına yüzde 20 iade

Vakıf Katılım, sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda bireysel kredi kartlarıyla yapılan elektrikli araç şarj istasyonu harcamalarına yüzde 20 iade kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ocak 2026 arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Vakıf Katılım Kredi Kartı sahipleri, elektrikli araç şarj istasyonlarında yaptıkları harcamalarda yüzde 20, toplamda 500 lira iade kazanma imkanı elde ediyor.

Kağıt ve plastik tüketiminin azaltılması hedefiyle dijital kartlarla yapılan ödemeler de kampanya kapsamında geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uyum sağlayan çözümler üretmeyi öncelikleri olarak gördüklerini belirterek, "Bu bağlamda müşterilerimizin elektrikli araç şarj harcamalarına finansal avantaj sunduğumuz ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağladığımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de çevresel sorumluluk anlayışımızı finansal ürün ve hizmetlerimize entegre etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

