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Vanuatu'nun para birimi nedir? Vanuatu'nun para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
31.03.2025 11:54
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Vanuatu Cumhuriyeti ya da kısaca Vanuatu, Güney Büyük Okyanus’ta yer almaktadır. Bir ada ülkesidir. Volkanik kökeni olan takımada Solomon Adaları’nın güneydoğusunda, Fiji’nin batısında, Avusturalya’nın ise doğusunda bulunmaktadır.

Vanuatu'nun para birimi nedir? Vanuatu'nun para biriminin kodu ve sembolü

Vanatu Cumhuriyeti’nin ilk sakinlerinin Malezyalılar olduğu tespit edilmiştir. Avrupalılar, adaları 1606 yılında keşfedilmiştir. Tarih öncesi dönemi net olarak bilinmeyen Vanuatu'nun, yapılan kazıların ardından tarihinin milattan önce binlerce yıl öncesine dayandığı kabul edilmiştir. Ülkedeki en büyük şehir olan Port Via aynı zamanda ülkenin başkenti olarak da kabul edilmiştir. Resmi dili birden fazla olan ülke cumhuriyet yönetim şekline dayalı olarak yönetilmektedir.

Vanuatu'nun para birimi nedir?

Vanuatu Cumhuriyeti'nde İngilizce, Bislamaca ve Fransızca resmi dil olarak kabul edilmiş olan dilerdir. Yasama organının parlamento olduğu ülkenin 12.189 kilometrekarelik bir yüzölçümü bulunmaktadır. Ülkedeki tahmini nüfus ise 307.815 civarı olarak tespit edilmiştir. Pasifik Okuyanusu’nda yer alan Vanuatu, Avusturalya’nın 1750 kilometre doğusunda, Solomon Adaları’nın güneyinde, Fiji’nin batısında konumlanmıştır. İklimi tropikal iklimdir.

Ülkede yaklaşık olarak 9 ay boyunca yağışlı ve sıcak bir hava hakimdir. Siklon olasılığının da bulunduğu ülkede üç ve dört ay daha serin ve kuru geçer. Güneydoğudan esen rüzgarlardan da etkilenilen bölgede su sıcaklığı kış aylarında 22 derece civarında olur. Nüfusun büyük çoğunluğunun Ni-Vanuatu halkı tarafından oluşturulan ülkenin resmi para birimi Vatu olarak belirlenmiştir. Vatu, 1982 yılında Vanuatu bağımsızlığından sonraki süreçte eşit bir değer ile Yeni Hebridler frangının yerine geçmiştir.

Vanuatu'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın para birimi kodudur. Bu para birimi kodu dünyadaki tüm ülkelerin kullandığı resmi para birimleri üç haneli kodlarla kısaltılır. Bu kodlar döviz bürolarında ve dünya genelindeki para piyasalarında geçerli olur. Bazı ülkeler tüm finans işlemlerini bu üç haneli kod ile yaparlar.

Vatu, Vanuatu ülkesinin resmi olarak kabul gören para birimidir. Vanuatu vatusu olarak da anılır. Para Vanuatu Rezerv Bankası tarafından dağıtılır. Uluslararası alanda ISO 4217 para birimi koduna göre bu para biriminin üç haneli kodu VUV olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Vanuatu
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