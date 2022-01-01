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Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi uzatıldı

01.01.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı. Buna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için 6 ay daha süre bulunuyor.

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi uzatıldı

Son olarak Varlık Barışı uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı. İşte Varlık Barışı uygulamasına başvuru süresiyle ilgili kararın detayları...

30 HAZİRAN 2022'YE KADAR

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.

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Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. (AA)

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