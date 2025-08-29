Vatandaşın ilk gündemi bu olacak, tüm ücretleri solladı! Fiyatlar el yakıyor: En ucuzu 200 bin TL

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en büyük problemi olan barınma sorunu da gündeme geldi. Özellikle büyükşehirlerde üniversite kazananlar yurt bakarken fiyatlar ise dudak uçuklatıyor.

Ekonomim'in haberine göre, 2025–2026 akademik yılı için duyurulan yeni fiyatlar, bazı yurtların özel üniversitelerdeki öğrenim ücretleriyle yarıştığını, hatta kimi özel yurtlarda bu rakamların üstüne çıktığını gösteriyor.

EN AĞIR KALEM: BARINMA

Prestijli vakıf üniversitelerinin üniversitelerinin yurt ücretleriyle birlikte, özel seçenekler arasında yer alan Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi popüler özel öğrenci yurtlarının fiyatları şaşırtıcı boyutlara ulaşmış durumda. Öğrenciler için “güvenli ve konforlu barınma” ihtiyacı giderek daha yüksek bir maliyet anlamına gelirken, aileler için de yeni dönem bütçe planlamasında en ağır kalemlerden biri yine konaklama olacak gibi görünüyor.

Yurtlara göre yıllık ücretler ise şu şekilde:



Bu rakamlar, bazı özel yurtlarda konaklama maliyetinin özel üniversite öğrenim ücretleri ile yarıştığını ve öğrencilerin barınma sorununu daha görünür hale getirdiğini gösteriyor. Bazı öğrenciler yüksek yurt ücretleri karşısında alternatif konaklama seçeneklerini değerlendiriyor.



Paylaşımlı daireler ve öğrenci evleri kira ve faturayı paylaşarak ekonomik avantaj sağlasa da temizlik, güvenlik ve uyum sorunları yaratabiliyor. Aile yanına yerleşmek maliyeti düşürürken, kampüs uzaklığı ve sosyal hayat açısından dezavantajlı olabiliyor.



YENİ YÖNTEMLER BULMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yurtlar ise 24 saat güvenlik, temizlik ve kampüse yakınlık gibi avantajlarıyla hâlâ birçok öğrenci için öncelikli tercih. Ancak fiyatlar, yurdun konumu ve sunduğu imkânlara göre ciddi farklılık gösterebiliyor. Ayrıca odada kalacak kişi sayısı arttıkça maliyetler düşüyor; örneğin iki veya üç kişilik odalar, tek kişilik odalara kıyasla daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Buna karşın öğrenciler ve aileler, artan ücretleri karşısında bütçelerini zorlayarak en uygun konaklama seçeneğini bulmaya çalışıyor.