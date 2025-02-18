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Vatandaşlar dikkat! Hesaplar sil baştan: Bankalar altın fiyatlarındaki yeni rakamları paylaştı! Rekorlar gelecek mi?

18.02.2025 11:24
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Vatandaşlar altın fiyatlarını çok yakından takip ediyor, öyle ki sabah akşam en çok aranan konu başlıklarından biri de altın fiyatları! Gayrımenkul, otomobil, ev gibi yatırımların dışında en çok tercih edilen yatırım aracı altın, vatandaş hesabını da buna göre yapıyor. Üst üste rekorlar gelirken dünyanın en önde gelen bankaları da sene sonu için tahminlerini güncelledi.

Vatandaşlar dikkat! Hesaplar sil baştan: Bankalar altın fiyatlarındaki yeni rakamları paylaştı! Rekorlar gelecek mi?

Amerika Birleşik Devletileri'nin en önde gelen bankalarından biri olan Goldman Sachs, altın fiyatları hakkındaki tahminini değiştirdi bu durum da yatırımcının dikkatini çekti. Bankanın 2025 yıl sonu ons altın tahmini 3 bin 100 dolara yükseldi.

Bankanın revize olmayan önceki tahmini ise 2 bin 890 dolardı! Öte yandan uzmanlar altında kısa vadeli tahminlerden kaçınsa da uzun vadede altında yeni rekorların gelmesi bekleniyor.

GOLDMAN SACHS HARİCİ UBS DE TAHMİNİ YÜKSELTTİ

ABD'nin bir diğer önde gelen bankası Citibank da iki hafta önce açıkladığı notta, ons altın fiyatının üç ay içinde 3 bin dolara ulaşması beklentisine yer vermişti.

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Avrupa'da para trafiğinin döndüğü İsviçre merkezli banka UBS de ons altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini güncelleyerek sarı metalin 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.

UBS stratejisti Joni Teves, altında eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketlerinin ve rekor seviyelerin kaydedildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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