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Vatandaşlara müjde! Bu yöntemle trafik cezalarının bir kısmı siliniyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Trafik cezalarından şikayetçi olan vatandaşların yüzlerini güldüren bir düzenlenmeden bahsedeceğiz. Trafik ihlallerinden dolayı karşılaştığınız trafik cezalarını indirimli ödeme hakkınız bulunuyor. Bunun için ise yapmanız gereken işlem oldukça basit!

Vatandaşlara müjde! Bu yöntemle trafik cezalarının bir kısmı siliniyor!

Trafik düzenini sağlamak amacıyla sürücüler için ceza yöntemi uygulanmaktadır. Sürücülerin kendi adlarına kesilen trafik cezalarını ödeme zorunluluğu bulunur. Cezaların kesim tarihinden sonra 15 gün içinde ödenen cezalar indirimli olarak değerlendirilir. Aynı şekilde ödeme süresi geçen cezalar için yüzde 5'lik faiz uygulaması da devreye sokulmuştur.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı içerisinde trafik cezaları için yüzde 22.58'lik zam oranını belirledi. Vatandaşların adına ya da aracına kesilen cezaları erken ödeme indirimi ile daha uygun ücretlerde ödemesine imkan sunulmuştur. Erken ödeme indirimi, belirlenen sürede yatırılması durumunda toplam ceza üzerinden yapılan indirimi ifade eder. Sürücüler trafik cezalarının daha uygun ücretlere ödemenin yollarını ararken belirlenen süreyi kaçırmamak için sorgulama yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor. Peki erken ödeme oranı ne kadardır?

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Sürücülerin hatalı davranışları trafik polisleri ve sistemlerin gözünden kaçmıyor. Emniyet kuvvetleri aşırı hız, hatalı sollama, yanlış park, alkollü araç kullanma ve daha birçok nedenden sürücülerin yanlış hareketleri karşısında trafik cezaları kesiyor. 2020 yılında yapılan zam ile birlikte trafik cezalarının yüksek maliyetleri vatandaşların bütçesini tehdit ediyor. Bu nedenle sürücüler erken ödeme indirimi hakkından yararlanmak için süreyi takip ediyor. Erken ödeme indirimi her ceza için yüzde 25 olarak belirlenmiştir.

2020 yılında en çok kesilen trafik cezaları ve erken ödeme indirimine göre belirlenen yeni ücretleri düzenlenmiştir.

l Alkollü araç kullanan sürücülerin ilk yakalanmada 1.228 TL ,erken ödeme indirimi ile 921 TL ve ikinci yakalanmada 1.539 TL, erken ödeme indirimi ile 1.154 TL ödemesi gerekir.
l Ehliyetsiz araç kullanan sürücülerin 2.473 TL, erken ödeme indirimi ile 1.855,25 TL cezası ödemesi beklenir.
l Araba sürerken cep telefonu kullananlara 288 TL, erken ödeme indirimi ile 215,75 TL cezası kesilir.
l Yasak alanda sollama yapan sürücülerin 288 TL, erken ödeme indirimi ile 216 TL trafik cezası ödenmesi şarttır.
l Takip mesafesine uymayan sürücüler 132 TL, erken ödeme indirimi ile 99 TL trafik cezasına çarptırılır.
l Kırmızı ışıkta geçen sürücülerin tespit edilmesi durumunda 288 TL, erken ödeme indirimi ile 176,25 TL trafik cezası kesilir.
l Engelli park alanına park edilmesi halinde sürücülere 264 TL, erken ödeme indirimi ile 198 TL trafik cezası kesilir.
l Hız sınırının aşılması durumunda; %10-30 aşılmasında 288 TL, erken ödeme indirimi ile 176,25 TL ; %30-50 aşılmasında 598 TL, erken ödeme indirimi ile 448 TL , %50 aşılmasında 1.228 TL, erken ödeme indirimi ile 921 TL trafik cezası ödenir.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR? SÜRESİ NEDİR?

Trafik cezalarının kişilerin yüzüne okunması ya da adresine ibraz edilmesinden sonraki 15 gün içinde ödenmesi gerekir. 15 gün olarak belirlenen erken ödeme indirimi yüzde 25 olarak düzenlenmiştir. Kişilerin belirlenen tarihten sonra ödeme yapmaması durumunda ise yüzde 5'lik faiz devreye sokulur.

TRAFİK CEZALARI NASIL SORGULANIR?

Hem plakalara hem sürücü belgesine yazılan cezaları sorgulamak için alternatif yöntemler sunulmuştur. Trafik cezalarını sorgulamak için online ve SMS ile sorgulama yolları tercih edebilir.

l Online sorgulama adımları için e-Devlet kapısı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi kullanılır.
l SMS ile sorgulama için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kısa mesaj hizmeti devreye sokulmuştur. "Plaka no, Tescil tarihi, T.C. kimlik numarası" bilgileri eklenerek 1189'a mesaj gönderilmesi yeterlidir.

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