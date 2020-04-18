Vatandaşlara müjde! Bu yöntemle trafik cezalarının bir kısmı siliniyor!

Trafik düzenini sağlamak amacıyla sürücüler için ceza yöntemi uygulanmaktadır. Sürücülerin kendi adlarına kesilen trafik cezalarını ödeme zorunluluğu bulunur. Cezaların kesim tarihinden sonra 15 gün içinde ödenen cezalar indirimli olarak değerlendirilir. Aynı şekilde ödeme süresi geçen cezalar için yüzde 5'lik faiz uygulaması da devreye sokulmuştur.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı içerisinde trafik cezaları için yüzde 22.58'lik zam oranını belirledi. Vatandaşların adına ya da aracına kesilen cezaları erken ödeme indirimi ile daha uygun ücretlerde ödemesine imkan sunulmuştur. Erken ödeme indirimi, belirlenen sürede yatırılması durumunda toplam ceza üzerinden yapılan indirimi ifade eder. Sürücüler trafik cezalarının daha uygun ücretlere ödemenin yollarını ararken belirlenen süreyi kaçırmamak için sorgulama yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor. Peki erken ödeme oranı ne kadardır?

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ



Sürücülerin hatalı davranışları trafik polisleri ve sistemlerin gözünden kaçmıyor. Emniyet kuvvetleri aşırı hız, hatalı sollama, yanlış park, alkollü araç kullanma ve daha birçok nedenden sürücülerin yanlış hareketleri karşısında trafik cezaları kesiyor. 2020 yılında yapılan zam ile birlikte trafik cezalarının yüksek maliyetleri vatandaşların bütçesini tehdit ediyor. Bu nedenle sürücüler erken ödeme indirimi hakkından yararlanmak için süreyi takip ediyor. Erken ödeme indirimi her ceza için yüzde 25 olarak belirlenmiştir.