Vatandaşlık maaşında 'kulislerde konuşulan rakamı' verdi! Pilot il neresi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin pilot uygulamasının başlayacağını açıkladı. Peki, bu destek kimlere ne zaman verilecek bu destek? Pilot il neresi? İşte detaylar...

"2026 YILINDAN İTİBAREN DEVREYE ALINACAK"

A Haber yayınında konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vatandaşlık maaşı gündeme gelmişti. İki senedir de gündemdeydi. 2026 yılından itibaren bu devreye alınacak. En son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, bu vatandaşlık maaşı nedir? Kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı belli bir gelir seviyesinin altında kalan hane halklarının o gelir seviyesine yükseltilmesi yani aradaki kalan farkın vatandaşlık maaşı adı altında ödenmesi.

"SADECE MADDİ DESTEK DEĞİL"

Şu şekilde örnekleme yapalım. Diyelim ailede kimsenin çalışmadığı ya da asgari ücret seviyesinin altında geliri olanlar vatandaşlık maaşını alacak. Sadece vatandaşlık maaşı değil diğer sosyal destek de olacak. Ne gibi sosyal destek? En az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek bu vatandaşlık maaşı ödemesi. Yani hanede çalışabilecek durumda olanlara iş bulmaya yönelik de çalışma olacak. Sadece maddi destek değil. O hanede çalışabilecek kişi varsa onun çalışmasına ilgili iş bulmaya yönelik teşvikler olacak.

Vatandaşlık Maaşı Uygulaması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Uygulama gerekli, destek sağlanmalı Uygulamanın pilot illerde başlaması iyi olur Destek miktarı yetersiz, daha fazlası gerekli Bu uygulamaya gerek yok Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"ŞU AN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM EN AZ ASGARİ ÜCRET TUTARI KADAR"

Peki, vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Burada şu an kulislerde konuşulan rakam en az asgari ücret tutarı kadar bir haneye gelir girmesi gerekiyor. Diyelim 3 kişilik bir ailesiniz. Toplam geliriniz hiçbir kişi çalışmadığını varsayalım, sosyal yardımlarla ya da diğer emekli maaşlarıyla da olabilir, o haneye 18 bin TL gelir girdiğini varsayalım, şu an mevcutta asgari ücret 22 bin 104 TL, yani kalan 4 bin 100 lirayı vatandaşlık maaşı olarak hazineden ödenmiş olacak. Bu az 2026 yılından itibaren uygulamaya girecek.

"PİLOT BÖLGEDE UYGULANACAK"

Pilot bazı vilayetler seçilecek. Orada bir bu sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu, onunla ilgili çalışmalar yapılacak. Orada uygulanacak. Muhtemelendir ki pilot vilayetler deprem bölgesi ve gelir seviyesi alt düzeyde olan vilayetler olabilir. Bir de dağınık yapıda olan sosyal yardımlaşmanın tek çatı altında toplanmasına bir faydası olacak.

Şu an pilot bölgede uygulanacak. Bunun detayları orada bir analiz edilecek. Ne gibi olumlu ya da olumsuz tepkiler süzgeçten geçirildikten sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşmış olacak. Elbette ki bununla ilgili bir başvuru gerekecek. Şu an mevcutta zaten kaymakamlık ya da valilik aracılığıyla sosyal yardımlaşma vakıfları var. Burada ihtiyaç sahibi aileler zaten tespit ediliyor. Onun havuzundan gelen donelerle beraber yine muhtemelendir ki sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla bu vatandaşlık maaşları bağlanır. Çünkü oraya bir başvuru da gerekecektir"