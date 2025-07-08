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Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama...

Bazı esnafların POS cihazından komisyon alması vatandaşların gündemindeyken şimdi de taksilerin POS cihazı komisyonu için istedikleri oran yüzde 10'u aştı. Günde yaklaşık olarak 900 bin kişinin kart ile ödeme yaptığı düşünülünce her bir işlemden yüzde 10 oranında kesinti yapıldığında, günlük kayıp 2.5 ila 3 milyon lira arasında değişiyor.

Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama...
Ezgi Sivritepe

Taksi şoförlerinin müşterilerinden yüzde 10'u aşan komisyon taleplerinden vatandaş şikayetçi. POS cihazı komisyonları perakende sektöründe yüzde 4–5 seviyelerinde kalırken, taksilerde bu oran yüzde 10'u aştı. Piyasadaki poslardan farklı bir cihaz kullanan taksilerdeki poslar komisyonu da otomatik hesaplıyor.

Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 1

Yüzde 10'u aşan komisyon ücretinin içinde aynı zamanda fintech şirketleri ve tüm süreçlerde oluşan vergiler de yer alıyor. Böylece vatandaş taksi gelirini de ödüyor. Uzmanlara göre ise bu durum yasal olmamakla beraber ayrıca vergi kaybı da milyarlarca lirayı buluyor.

Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 2

VATANDAŞ HER ŞEYİ ÖDÜYOR!

Taksilerde kullanılan özel POS cihazlarında komisyonun yüzde 10'u geçmesinin temel nedenlerinden biri olarak araya giren fintech şirketleri ya da ödeme aracılarının uyguladığı ek kesintiler gösteriliyor. POS donanımı, yazılımı ve ödeme altyapısını sağlayan bu kurumların aldığı hizmet bedellerine ek olarak, bu tutarların üzerine KDV ve BSMV gibi vergiler de ekleniyor. Nihai olarak oluşan toplam kesinti, doğrudan vatandaşa yansıtılıyor.

Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 3

KAYIT DIŞILIK ARTIYOR

Fintech sistemleriyle çalışan bu POS cihazları, ödemeyi doğrudan taksi şoförüne değil, aracı kurumun hesabına yönlendiriyor. Sonrasında gelir vergisi, komisyonlar ve işlem ücretleri gibi kalemler düşüldükten sonra bakiye taksiciye aktarılıyor. Ancak öyle bir sistem uygulanıyor ki, bu yükümlülüklerin önemli bir bölümü dolaylı yoldan hizmeti alan vatandaşa yansıtılıyor. Vergi mevzuatına göre vergi yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olması gerekirken, mevcut uygulama bu kuralın dışına çıkıyor. Bu da hem yasal açıdan risk teşkil ediyor hem de kayıt dışılığı artırıyor.

Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 4

MİLYONLARCA LİRA KAYIP

Türkiye genelinde her gün ortalama üç milyon taksi yolculuğu gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yolculukların yaklaşık üçte biri kartla yapılıyor. Bu da günde yaklaşık 900 bin kartlı ödeme anlamına geliyor. Her bir işlemden yüzde 10 oranında kesinti yapıldığında, günlük kayıp 2.5 ila 3 milyon lira arasında değişiyor. Bu rakam aylık bazda 75 ila 90 milyon liraya, yıllık bazda ise bir milyar lirayı aşan bir büyüklüğe ulaşıyor. Üstelik bu işlem hacminin büyük bir bölümü fintech firmalarının kontrolünde ve denetim dışı kalabiliyor.

Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 5

VATANDAŞ MAĞDUR OLUYOR

Konuya ilişkin görüş belirten bir uzman, "Burada bir vergi ve denetim sorunu var. Hem devletin vergi kaybı söz konusu, hem vatandaş yanıltılıyor" değerlendirmesini yaptı.
Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 6

Kartla ödeme yapan bir vatandaş ise yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Geçen hafta bir taksi yolculuğunda 800 TL ödedim. Şoför, POS cihazını uzattı ve cihazda 800 girdi ama otomatik olarak 890 TL yazdı. Farkı sorduğumda, 'komisyon farkı' cevabını aldım"
Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 7

DENETİM VE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Kredi kartıyla ödeme yaparken vatandaştan ekstra ücret alınması, fiş verilmemesi ya da hizmet bedellerinin gizli tutulması gibi uygulamalar, tüketici haklarını zedeliyor. Bu sistemlerin denetim altına alınması, aracı kurumların uyguladığı komisyonların sınırlandırılması ve vergilendirmenin şeffaf şekilde yapılması gerekiyor.
Vatandaştan kesilen paranın hesabı yok! Milyonlarca lirayı aşıyor, her gün binlerce kişi bunu ödüyor, şikayetçi olan çok ama... 8

TAKSİCİLER DE ŞİKAYETÇİ

Taksi şoförleri de sistemden memnun değil. Bir taksi sürücüsü, "Müşteriler tepki gösteriyor ama biz de aracı kurumla çalışmak zorundayız. Komisyon çok yüksek. Nakit ödeme almak daha kazançlı ama kart isteyen yolcuya da hayır diyemiyoruz" diyor.
Kaynak:Sabah

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Taksici taksi pos cihazı taksi durağı komisyon taksi şöförü
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