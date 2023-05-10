Velileri uyardı: Fahiş bedel ödemek istemiyorsanız bunu yapın! Özel okullarda yüzde 65 zam oranıyla ilgili mahkemeden dikkat çeken karar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, özel okullarda, ücret artışına dair yüzde 65'lik oran belirlenmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ocak ayında kararla ilgili, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yeni fiyatı, TÜFE'yi baz alacak şekilde belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık" ifadelerini kullanmıştı.

YÜZDE 65 ÜSTÜ ZAM TALEP EDİLDİ, SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Antalya'da bir veli, özel okulun yüzde 65'lik artış sınırının üstündeki ücret talebini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya 1.Tüketici Mahkemesi; okula yüzde 65'lik artışla ücretini yatıran velinin, öğrenci kaydının yenilenmesi konusunda karar açıkladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu kararı değerlendirdi.

"BU KARAR EMSALDİR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketici Mahkemesi'nden çok önemli bir karar çıktı. Emsal olacak bu karara göre, fahiş zamları kabul etmeyen veliler mevzuata uygun şekilde yüzde 65 özel okul eğitim ücretini ekleyip bunu okula gönderdiği takdirde kaydın acilen yenilenmesi gerekiyor. Mahkeme bu yönde karar verdi ve emsaldir bu karar. Birçok özel okul maalesef Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği TÜFE oranında yani yüzde 65 oranında artışla yetinmedi. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince çocuklarının kaydı yapılmıyordu. İşte bu karar kaydın yapılma zorunluluğunu getirdi." ifadelerini kullandı.

“FAHİŞ BEDEL ÖDEMEK İSTEMEYEN VELİLER , ÖNCE YAZILI OLARAK OKULA BİLDİRSİNLER"

Ağaoğlu, “Ayrıca, özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 53. maddesi, 5.fıkrası açık ve net olarak diyor ki; ek hizmetler, etüt, kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek gibi, veli onayına tabidir ama veli onaylamadığı halde bu hizmetlerle ilgili artış sınırlaması olmadığını gören birçok özel okul nedense bunlara da fahiş zamlar yaptı. Örneğin, 8-9 bin liraya verilen yemek fiyatı bu sene 30-35 bin TL bandına çekildi. Etüt, genel gider gibi birtakım ücretler de velilere dayatılamaz. Bunu ben söylemiyorum. Özel okul kurumlarıyla ilgili yönetmelik söylüyor. Yani yasalar böyle. Bu şekilde fahiş bedel ödemek zorunda kalan, çocuğunu bu şekilde ancak kaydettirebilen veliler, ayrıca istemedikleri etüt, yemek, kırtasiye, kitap, kıyafet, veyahut diğer bedellerle ilgili itirazları varsa, bunu önce okula yazılı olarak bildirsinler. Ben çocuğuma bu hizmetleri almak istemiyorum diye. Buna rağmen okul bu bedelleri tahsil eder ve hizmetleri sunarsa özel okul velileri o bedelleri 10 yıl boyunca geri isteme hakkına sahiptir özel okul velileri. Çünkü Tüketici Kanunu 7. maddesine göre sipariş edilmeyen, talep edilmeyen ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin herhangi bir hak talebinde bulunulamaz" dedi.

“BÖYLE BİR HAKKIMIZ VARSA NİYE KULLANMAYALIM?"

Özel okulda öğrencisi bulunan veli Murat Gök “Kıyafet ve kırtasiyeleri anlaşmalı bir yerden alıyorlar. Oralardaki zam artışı yüzde 100'lerin üzerinde diyebilirim. Anlaşmalı oldukları bir kıyafet yeri var, okul kendi satıyor zaten. Kırtasiye için de anlaşmalı bir nokta var oraların dışında alım yapamıyorsunuz. Kıyafet bundan önce yoktu 1. sınıf öğrencisi benim çocuğum Bundan önce alanlarda yüzde 200. Bu ücretlerin ne kadarını geri alabiliyor olduğumuzu bilmek lazım bir de prosedürü bilmek lazım. Muhtemelen belge soracaklar. Aldıklarınızın faturaları duruyorsa, bunları belgelendirmek gerekecektir. Tüketici hakem heyetleri soracaktır bunları. Böyle bir hakkımız varsa niye kullanmayalım ? " dedi. Bir başka öğrenci velisi Hikmet Can ise" Buna benzer sınırlamalar, çocuklarını okutanlar için tabi ki avantaj gibi görünüyor. Bu nasıl uygulanır, uygulanabilir mi, işletmeciler bunu delmek için bir formül bulabilirler mi bilmiyorum. Mesela, okul fiyatları şu kadar artarken, çocuğunuz okulda yemek yemek istiyorsa o fiyatlar daha çok artabiliyor. Şunu da yapmak istemiyorum; iyiniyetli, düzgün vatanını seven okul sahipleri de var bunu kimse inkar edemez. Ne onlar ezilsin istiyorum çünkü onlar da öğretmen ve personel çalıştırıyorlar ne de halk bu durumda kalsın." dedi.

(DHA)

