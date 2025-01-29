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Velilerin izleyeceği yol belli oldu! Özel okul fiyatlarına tepki çığ gibi... O kalemlere dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.01.2025 10:33
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Özel okul ücretlerine gelen yüksek zam, velilerin bütçesini zorladı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük "Velilerden kırtasiye, servis, yemek gibi hizmetler için ücret alınmak isteniyorsa buna karşı çıkılmalı. Bu durumlarda veliler şikayet için; il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, maddi zararların tanzimi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalı" dedi. Küçük, hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artıştan sonra en çok şikayetin özel okul ücretlerine dair yapıldığını aktardı.

Velilerin izleyeceği yol belli oldu! Özel okul fiyatlarına tepki çığ gibi... O kalemlere dikkat

Son dönemde özel okullardaki fiyat artışlarının yüksek olması velilerin tepkisini topladı. Özel okul yetkilileri fiyat artışlarını enflasyon ve maliyetlerdeki artış ile gerekçelendirirken, veliler fiyat artışının kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini savunuyor.

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Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, özel okullardaki fahiş fiyatlarda velilerin izlemesi gereken yol hakkında bilgi verdi. Küçük, ‘‘Özel okullar, fiyat artışı yaparken yönetmelikte belirlenen kurallara bağlı kalmalıdır. Eğitim hizmeti dışındaki ücretlerde velilere zorlama yapılamaz. Velilerden kırtasiye, servis, yemek gibi hizmetler için ücret alınmak isteniyorsa buna karşı çıkılmalıdır. Bu durumlarda veliler şikayet için; il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmalılar. Maddi zararların tanzimi için ise tüketici hakem heyetlerine başvurmalılar’’ ifadelerini kullandı.

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ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE ŞİKAYETLER ARTIYOR

Hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artıştan sonra en çok şikayetin özel okul ücretleri konusunda yapıldığını aktaran Küçük, ‘‘Eğitim kurumlarının ticarethane gibi yönetilmemesi gerekiyor. Yüksek fiyatlar verip isteyen bu hizmeti alsın isteyen almasın yaklaşımı doğru değil. Eğitim hizmeti fırsat eşitliğine dayalı, toplumun her bireyine sürekli ve eşit sunulması gereken bir hizmettir. Ötekileştirici söylemleri doğru bulmuyoruz’’ şeklinde konuştu.

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‘‘ÖĞRENCİLERE TİCARİ KAR NİYETİYLE YAKLAŞILMAMALI’’

Özel okul ücretlerinin ve zam oranlarının Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine uygun olması gerektiğini belirten Küçük, ‘‘Ülkemizde özel okullar konusunda bir yol ayrımına gelindi. Son dönemde özel okullar, eğitim kurumu olmanın ötesinde bir ticaret işletmesi gibi hareket ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarının verdiği hizmetlere ilişkin her şeyi yönetmelikle belirlemiştir. Eğitim ücreti dışında kırtasiye, kitap, yemek, servis gibi giderler için alınmak istenen ücretler velilerin onayı olmadan alınamaz, bu konu yönetmelikle belirlenmiştir. Öğrencilere ticari kar niyetiyle yaklaşılmamalı’’ diye konuştu.

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Küçük, ‘‘Eğitimde fırsat eşitliği ve standardın yükselmesi için özel okullar arasındaki fiyat farkına bir standart getirilmeli. Bazı özel okullar bunu istismar ediyor, velilerin mağduriyetine yol açıyor. Bu kapsamda özel okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yasalara uymaya davet ediyoruz’’ dedi. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
özel okul özel okul fiyatları
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