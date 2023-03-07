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Vergi affı ne zaman çıkacak, çıktı mı? Vergi borcu affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Borcu olan kalmayacak!

07.03.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi affı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Heyecanla beklenilen vergi affında beklenen gün geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın detaylarını aktardığı kanun teklifinin bugün TBMM Genel Kurul'unda görüşülmesi bekleniyor. Peki, Vergi affı ne zaman çıkacak, çıktı mı? Vergi borcu affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Vergi affı ne zaman çıkacak, çıktı mı? Vergi borcu affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Borcu olan kalmayacak!

Vergi affının çıkıp çıkmayadığı merak edilen konulardan biri oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affı paketine ilişkin detaylarını paylaştığı vergi affında gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Bugün başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi bekleniyor.

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vergi affı henüz Resmi Gazete içerisinde yer almadı. Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.
14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.
Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.
Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.

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VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Vergi affı düzenlemesi Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.
Vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere olan borçlarının yapılandırılacağı duyuruldu. Buna göre vergi, ceza, faiz gibi 2 bin TL'yi aşmayan borçlar silinecek. 362 milyar dolar tutarındaki borçlar 48 ayda ödenebilecek.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketine yönelik düzenlemeler de 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenecek.
Bu kapsamda depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak. Deprem felaketinde mirasçılar, vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa giderilecek.

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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.
Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

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