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Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? 2023 Vergi borcu yapılandırma yasasında son durum!

13.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi borcu yapılandırma başvurusunun nasıl yapılacağı; bahsi geçen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Meclis'te kabul edilmesinin ardından merak konusu oldu. Askerlik, köprü ve otoyol cezası, idari ceza ile öğrenim kredisi gibi borçları olan vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Peki vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte vergi borcu yapılandırma yasasında son durum...

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, hangi borçlar yapılandırılacak? 2023 Vergi borcu yapılandırma yasasında son durum!

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Askerlik, köprü, köprü ve otoyol cezası, idari ceza ile öğrenim kredisi gibi borçları olan vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçmesinin ardından 13 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla Vergi borcu yapılandırmada son durum...

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VERGİ AFFI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

vergi affına ilişkin yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

Vergi affı yapılandırma başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden ya da e-Devlet'ten İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ya da bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Başvurunun diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabileceği aktarıldı.

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VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI

Vergi borcu, İnternet Vergi Dairesi'ne giril yapılarak öğrenilebilmektedir. Buradan ödeme işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

VERGİ BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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vergi borcu yapılandırma

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