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Vergi Denetim Başkanlığı duyurdu: Bugün başlıyor!

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi. Başkanlık konu ile ilgili, "Sistem, vergi inceleme süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, belge ibrazı ve tutanak işlemlerini dijital ortamda güvenli, hızlı ve erişilebilir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır" dedi.

Vergi Denetim Başkanlığı duyurdu: Bugün başlıyor!

VDK'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığına işaret edilen paylaşımda, "Sistem, vergi inceleme süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, belge ibrazı ve tutanak işlemlerini dijital ortamda güvenli, hızlı ve erişilebilir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Vergi Denetim Başkanlığı duyurdu: Bugün başlıyor! 1

Paylaşımda, yerli ve milli yazılım teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistemle mükelleflerin e-defter ve belgelerini elektronik ortamda güvenli şekilde ibraz edebileceği, vergi inceleme tutanaklarının elektronik ortamda imzalanabileceği aktarılarak şunlar kaydedildi:

Vergi Denetim Başkanlığı duyurdu: Bugün başlıyor! 2

"Sistemle, mekandan bağımsız olarak vergi mevzuatı ile belirlenen kanuni sorumluluklar yerine getirilebilecek, vergiye uyum noktasında katlanılan zaman ve işlem maliyeti azalacak, vergi denetim sürecinde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımı artacak, kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vergi
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