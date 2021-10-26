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Vergi paketi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'yi 3 kat artırma yetkisi ve esnafa vergi muhafiyeti

26.10.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insanı ilgilendiren Vergi Paketi düzenlemesi bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi. Yasa Cumhurbaşkanı'na otomotiv ve tütün mamullerinde ÖTV oranını 3 kat artırma yetkisi veriyor. Öte yandan sosyal medya içeriklerini kapsayan yeni vergi düzenlemesi ve 850 bin esnafın vergi muhafiyeti de paketin içinde yer alıyor.

Gelen son dakika haberine göre merakla beklenen Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi veriyor. Sosyal medya fenomenlerinin 640 bin lirayı geçen gelirleri ise vergi kapsamında alınacak.

Yasada küçük esnaf, çifçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var.

Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

FENOMENLERE 640 BİN LİRA SINIRI

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

CUMHURBAŞKANI'NA ÖTV YETKİSİ

Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek.

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:

  • Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

  • Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

  • ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

  • Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak

  • Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

  • Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.
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resmi gazete Cumhurbaşkanı
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