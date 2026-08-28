FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile vergi veya SGK prim borcu bulunan esnafın da belirli şartları sağlaması halinde hazine faiz destekli kredi kullanabilmesinin önü açıldı. Kredinin yüzde 25'ine kadar olan bölümü doğrudan borçların kapatılmasında kullanılabilecek. İşte detaylar...

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!
Cansu Çamcı

Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi veya SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkârların da belirli şartlarla kredi kullanabilmesinin önü açıldı.

Bu kapsamda kredi kullanacak esnaf ve sanatkârların, kredinin kullanılacağı tarihten en fazla 15 gün önce alınmış bir belge sunması gerekecek. Bu belgeyle vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmadığının gösterilmesi istenecek.

Vadesi geçmiş borcu bulunanların ise mevcut borcun yapılandırıldığını veya taksitlendirildiğini ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını belgelemesi gerekecek.

Esnaf ve sanatkârın vergi veya SGK borcunun, hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25’ine kadar olan kısmı öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL ye çıkarıldı! 1

Böylece kredi kapsamında borç için ayrılan tutar doğrudan vergi dairesine veya SGK’ya aktarılacak. Borcun ödenmesinin ardından krediden kalan tutar esnaf ve sanatkâra kullandırılacak. Banka tarafından bu kapsamda tahsil edilecek tutar, kullanılan kredinin miktarı ne olursa olsun bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak.

Borca ilişkin faiz için hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Vergi veya SGK borcunun ödenmesinden sonra kalan kredi tutarı esnaf ve sanatkârın kullanımına sunulacak.

PAZARCI VERGİDEN MUAF

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi politikasının bütüncül sosyal politikaların önemli bir bileşeni olarak etkin bir şekilde kullanıldığını, vatandaşlar, esnaf, çiftçi ve ücretli çalışanlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bütün alanların güçlü bir şekilde desteklendiğini de dikkat çekti.

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL ye çıkarıldı! 2

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, istisna kapsamındaki bu kazançları için yıllık beyanname vermediğini ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri hâlinde de bu kazançlarını beyannameye dâhil etmediklerini hatırlatan Bakan Şimşek "30 büyükşehirde bazı faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmış olup münhasıran bir iş yeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre, münhasıran pazarcılık faaliyetinde bulunan mükellefler şartları dâhilinde basit usulden yararlanmakta olup basit usulden yararlanan bu mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisnadır" diye konuştu.

TESK: YENİ DÜZENLEME CAN SUYU OLACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu söyledi.

KREDİ LİMİTLERİ 1,5 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Palandöken, kredi tutarının 300 bin liraya kadar olan bölümünün borçlara mahsup edilerek kalan kısmın esnafa kullandırılmasının rahatlama sağlayacağını belirtti. Kredi limitlerinin 1,5 milyon liraya, iş yeri ve araç alımlarında ise 3,5 milyon liraya çıkarılmasının piyasayı rahatlatacağını belirten Palandöken, devlet sübvansiyonlu kredilerin ticari kredilere göre çok daha avantajlı olduğunu vurguladı.

70 MİLYARLIK FAİZ DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaf ve sanatkârlara sağlanan faiz destekli kredilerin envanterini açıkladı. Buna göre, 2025 yılında 257 bin 709 esnaf ve sanatkâra 176 milyar lira, 2026 yılı Haziran sonu itibarıyla ise 98 bin 677 esnaf ve sanatkâra 75 milyar lira tutarında hazine destekli kredi kullandırıldı.

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL ye çıkarıldı! 3

Aynı dönem itibarıyla 760 bin 117 esnaf ve sanatkârın toplam kredi bakiyesinin 299 milyar lira olduğu belirtildi. 2026 yılında haziran sonu itibarıyla toplam yaklaşık 33,4 milyar liralık faiz desteği sağlandı. Yıl sonuna kadar faiz desteği miktarının 70 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Şimşek, sağlanan imkânlarla esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin desteklendiğini belirtti.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret ettiGeçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti
New York borsası yükselişle açıldı (27 Ağustos 2026)New York borsası yükselişle açıldı (27 Ağustos 2026)

Anahtar Kelimeler:
Esnaf kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.